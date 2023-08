Cinco pasos para buscar la primera ronda de inversión

Pese a un panorama lleno de incertidumbre y de grandes desafíos, el ecosistema de las startups en el país se mantiene resiliente. En los últimos meses, según el reporte Colombia Tech 2022-2023, se ha registrado un crecimiento de 19% en estos negocios, lo que sigue generando expectativas para el sector.



Y si bien el camino de crear empresa no es fácil, y más a la hora de buscar capital para iniciar, lo cierto es que los emprendedores pueden prepararse para dar ese primer paso.



La firma Cube Ventures, enfocada en acelerar emprendimientos en etapa temprana en la región, presentó una guía, con cinco pasos, para que los emprendedores puedan lanzarse a buscar su primera ronda de inversión.



Según la aceleradora se debe iniciar por tener claros los objetivos de la primera ronda de inversión, ya que estos no son sólo monetarios, “lo más importante es adquirir socios estratégicos que aporten conocimiento y permitan ampliar las redes, es decir capital inteligente”.



Así como los inversionistas hacen procesos de análisis para invertir, los emprendedores deberán seleccionar a sus inversores, todo con el objetivo de buscar evaluar al mejor candidato ya que están eligiendo un socio para años de trabajo.

“El proceso de emprender no es lineal, es cíclico, no hay una etapa que diga en qué momento realizar la primera ronda de inversión, depende del momento macroeconómico y de cuando se tiene una ventaja clara en el mercado que se pueda capitalizar” explicó Santiago Rojas Montoya, director general de Cube Ventures.



Según el experto, “la clave para iniciar este camino se da a partir de medir su costo y su retorno, pues es un proceso que lleva tiempo y dedicación, donde uno de los cofundadores debe comprometerse de seis a ocho meses únicamente a eso, levantar capital, mientras que el funcionamiento de la compañía sigue en pie”.



​Recomendaciones

Para seguir con esa meta, Cube Ventures identificó cinco puntos claves que se pueden poner en práctica en el proceso.



El primero es desarrollar un plan antes de iniciar. Aquí será necesario tener reuniones, adquirir conocimiento y conectarse con diferentes actores del ecosistema para tener herramientas de cómo hacer mejor este proceso.



“Se debe definir el cofundador, que es quien se va a enfocar 100% en levantamiento de capital y crear su propia hoja de ruta. Asimismo, es recomendable preparar cada reunión con anterioridad, la improvisación no es la mejor estrategia”, destaca el informe.



El segundo paso es la mejora continua. En este camino será ideal recibir ese feedback para perfeccionar y hacer ajustes sobre la marcha. Esto permitirá que cada reunión sea más efectiva que la anterior.



Piense en grande. Se debe creer en sí mismo y en su proyecto para que esto se transmita a los demás, “eso sí, sin dejar de tener los pies en la tierra”.



Sea diligente y selectivo. Defina el tipo de inversionista que necesita y realice una previa investigación del mismo para identificar ventajas. Lo ideal es tener opciones, no solo uno potencial.



Por último, genere una relación personal y cercana. Entender las necesidades del inversor, conectarse con él, construir buenas relaciones será acertado para ambos.



“Finalmente este convertirá en parte del equipo del emprendimiento y es con quien se espera tener una relación duradera, entre los próximos 9 a 10 años”.



