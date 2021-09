Colaboración y confianza, las claves en innovación abierta

Para que una ‘startup’ pueda tener a grandes empresas entre sus clientes, de uno y otro lado, es clave establecer lazos de confianza, estar dispuestos a escuchar y a entender el valor de la colaboración mutua.



(Lea: Las empresas y 'startups' con más innovación abierta del país)

Así lo señalan algunos de los fundadores de los emprendimientos que encabezan el ranking de la plataforma 100 Open Startups que, de la mano de Connect Bogotá, destaca a los más activos en innovación abierta, en el marco del Open Innovation Summit que terminó ayer.



(Lea: Nace modelo de monetización para implementación tecnológica)



Allí también se presentó el listado de las grandes empresas que se relacionan activamente con compañías en crecimiento. Sobresalieron Compensar, Corona y Éxito.



(Lea: Los empresarios están optimistas para lo que queda del 2021)



Por el lado de las ‘startups’, Insttantt ocupó el primer puesto. Andrés Ramírez, su fundador y CEO, explica que es una plataforma que protege la información personal de clientes de forma centralizada y les permite hacer solicitudes de suscripciones, productos y servicios con solo escanear un código QR, sin necesidad de volver a llenar los datos.



Las empresas se benefician porque pueden utilizarla como marca blanca para procesar lo que necesiten. Insttantt opera desde hace dos años.



“Este ranking verifica las empresas con las que uno tiene negocios. Entonces es estructurado, permite posicionar a la compañía y mostrar que está en el proceso de innovación abierta. Ser el número 1 es un orgullo”, sostiene. Entre sus clientes están Banco Serfinanza, Banco Coopcentral, Grupo Corficolombiana y sus filiales, Acción Fiduciaria y Fincomercio, entre otras.



Asegura que “hay que estar abierto a las necesidades. De hecho, las empresas también deben estar abiertas a escuchar para apostar a una tecnología o a un emprendimiento así sea pequeño”.



A su juicio, en la medida en que las corporaciones escuchen a las startups, y que estas entiendan, a su vez, las necesidades de las empresas muy grandes, se puede dar ese espacio.



Ramírez cree que las empresas que contratan tienden a preferir a las trayectoria y es puede dificultar la llegada de los emprendedores c ese tipo de contratos.



Otro reto, resalta, es incentivar a los técnicos para que hagan parte de emprendimientos porque es común que prefieran vincularse a grandes compañías.



Oncredit



Esta plataforma de gestión de crédito en línea obtuvo el segundo puesto en el escalafón. Fredy Alexander Castañeda, su fundador, explica que con esta herramienta se ha agilizado este servicio a sus clientes de cooperativas, comercializadoras y entidades financieras. EPM y Comfama están ente sus 25 clientes.



Afirma que los contratos con grandes empresas, el proceso de aceleración que hemos tenido y la proyección internacional - está abriendo licitaciones en Panamá y México- que tenemos con este producto”, son las razones para hacer parte de este escalafón que destaca la innovación abierta. Reconoce que no es fácil establecer relaciones con grandes corporaciones: “les da miedo contratar a las pequeñas porque piensan que no pueden soportar una operación tan robusta”, dice.



Uptime Analytics



Uptime Analytics, la tercera de la lista, nació hace cuatro años y ofrece soluciones digitales basadas en Inteligencia Artificial (IA) para generar eficiencia energética y operativa para el sector industrial, un tema importante por la incertidumbre que genera el cambio climático.



Oscar Hoyos Vásquez, Cofundador & CEO, sostiene que “La innovación abierta debe ser la herramienta que nos permita seguir desarrollando la economía de nuestro país al generar soluciones y modelos de negocio disruptivos”.



“Los emprendedores deben identificar y potenciar sus ventajas competitivas y aprender a hacer renuncias en sus modelos de negocio. Tener una cultura alrededor de la innovación abierta permite descubrir y experimentar rápido para luego escalar. Para entrar en esta dinámica se requiere mente abierta, ética profesional y tener claros los roles y responsabilidades de cada actor”, señala.



Audioenlace Producciones



Alejandro Oviedo es el fundador de esta compañía de economía naranja, quinta en el ranking, que crea contenidos - audiovisuales y música- de impacto. También tiene una unidad de negocios de marketing para compañías de tecnología. Con la multinacional Unilever tiene lazos de trabajo importantes.



“Cuando hablamos de innovación abierta creo que se ha logrado sobre todo en los últimos cuatro años con la unidad de negocios de marketing porque hemos tenido interacción con estas empresas de tecnología, a las que acompañamos estratégicamente”.



Igualmente, destaca el compromiso de la compañía en sostenibilidad que impactan el entorno, entendiendo que las empresas de hoy no solo pueden estar concentradas en ser exitosas en sus negocios.