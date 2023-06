Colombia le 'corta las alas' a la industria de los hongos comestibles

El campo de la biotecnología en Colombia has ido uno de los que más han causado interés en la economía nacional, pero esto no ha evitado que el sector haya tenido diversos obstáculos y desafíos regulatorios que hacen que este mercado no haya podido despegar al mismo ritmo del cannabis.

En el caso del negocio de los hongos, para este sector hay una falta de regulaciones específicas, como la necesidad de permisos para adelantar investigaciones, así como dificultades en la comercialización y la poca percepción de los hongos en la sociedad colombiana.



Estos desafíos representan barreras para el desarrollo y crecimiento del negocio de estos productos en el país desde las empresas y la academia.



Sin embargo, la oportunidad es muy grande si se tiene en cuenta que, únicamente, el mercado de hongos comestibles en América Latina podría crecer a los 6.350 millones de dólares en el 2023, desde los 4.110 millones de dólares calculados en el 2018, según cifras de Statista.



Burocracia

Actualmente, la República Popular China es uno de los líderes mundiales en cuanto a producción y exportación de hongos silvestres comestibles.



"Este tema regulatorio es un problema que tenemos tanto las empresas de base biotecnológica como las universidades, instituciones y los centros de investigación", dijo Carolina Chegwin Angarita, doctora en química y docente asociada e investigadora del grupo de hongos macromicetos colombianos de la Universidad Nacional de Colombia para Bloomberg.



El tránsito entre la investigación y la comercialización es largo para poder proceder en la conversión de los proyectos en productos comerciales y las empresas suelen invertir miles de dólares en procesos que, según los expertos, ya han sido demostrables.



La doctora señala que en Colombia hay muchas barreras para, incluso, tener pedagogía y estudios sobre las especies nativas, sin considerar la comercialización, pese a que las academias si tienen el permiso que les otorga el Ministerio de Medio Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).



"Tenemos que tramitar un permiso para hacer recolección de especímenes nativos y tramitar otro tipo si lo que queremos es hacer estudios de bioprosperación", lo cual consiste en hacer la selección y el estudio acerca del uso potencial de cualquier organismo vivo.



Ya hablando del caso de que se quieran comercializar estos productos, "es un rollo" y "es un problema aquí en el país", agregó Chegwin, quien también hace parte de la Asociación Colombiana de Micrología.



Pese a que matizó que en Colombia ya hay una resolución que permite comercializar productos de base biotecnológica con hongos nativos, "eso no ha pasado del papel".



Colombia, colgada en su propia demanda

Dado que el negocio de los hongos sigue siendo un campo por explorar, aun la producción local de productos no logra cubrir la demanda local, pues los insumos son utilizados por otras empresas en industrias más consolidadas, como el caso de la de alimentos, suplementos y cosméticos.



"Hay varias compañías que traen el hongo molido y hasta empacad ya como producto final para venderlo", agregó Chegwin.



Bajo esta lógica, además de investigar los potenciales usos de los hongos, los investigadores resaltan la oportunidad de cultivar hongos nativos a medida que se abren nuevos territorios para la exploración que estuvieron aislados por el conflicto armado interno.



