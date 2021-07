Colombia: un país con espíritu emprendedor

Todos los días miles de personas alrededor del mundo tienen necesidades en sus vidas y muchas veces se han ideado servicios y formatos innovadores que responden a ello y que han dado paso a cientos de emprendimientos que transforman la manera en la que consumimos.

Como argentino radicado en Colombia, que ama y admira este país, me he dado cuenta del potencial de los emprendimientos nacionales y soy testigo de cómo pequeñas ideas traspasan fronteras y se posicionan en mercados internacionales.



Actualmente, Colombia se ubica en la posición número 68 del Índice Global de Innovación, lugar que se ha ganado, principalmente, de la mano de los emprendimientos que día a día nacen y se desarrollan en el país. Según cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá, el año pasado se crearon en el país 278.302 empresas y compañías, foco de empleos y de nuevas alternativas en un contexto tan desafiante como el que supuso la pandemia del coronavirus.



Un ejemplo de emprendimiento que siempre se pone sobre la mesa es Rappi, una compañía 100 % colombiana que desde hace varios años descubrí y de la cual me convertí en usuario y admirador, antes de ser parte de la operación. Desde esa posición me cautivó el desarrollo de una gran super-app que, definitivamente, revolucionó el mercado a través de escuchar a los usuarios y ejecutar a una velocidad única y fascinante.



Hoy podemos decir como colombianos, y así me siento yo, que exportamos al mundo las mejores flores, un café increíble, música, arte y que además exportamos tecnología y conocimiento desarrollado 100 % localmente. Hoy podemos decir con mucho orgullo que Colombia se inserta al mundo a través del desarrollo de una matriz emprendedora que crea valor para el país y la región, aprovechando la revolución global del conocimiento.

Matías Laks, gerente general de Rappi Colombia. Archivo particular

En Colombia, además de los más de 2.000 empleados directos, impactamos en más de 25.000 aliados que logran desarrollarse en el e-commerce a través de nuestra plataforma.



Adicionalmente, generamos oportunidades de ingresos a más de 50.000 repartidores

independientes que, gracias al 'network effect' de Rappi, generan para sí mismos una ganancia por hora del doble en comparación a la hora de salario mínimo. Y seguimos innovando, en servicios como Turbo-Fresh, con el que disponemos de más de 2.000 productos de consumo masivo con entregas en menos de 10 minutos, iniciativa, en alianza con Carulla, que estará generando más de 1.000 nuevos empleos a través de las 100 tiendas ocultas que estamos desarrollando para este propósito.



Finalmente, soy espectador que cada día se siente más parte de este gran país, que no hay nada más 'colombianísimo' que la creatividad, la innovación, el deseo por hacer cada vez más y mejores cosas y, sin lugar a dudas, la solidaridad.



Vivimos bajo el paradigma de 'Ver para creer', pero si realmente queremos revolucionar el mundo debemos cambiar la forma en la cual lo vemos. Los invito a dar vuelta esa ecuación. Los invito a 'Creer para ver'.



Rappi nace de la convicción y creencia de tres grandes emprendedores colombianos que 'creyeron para ver'. Que lograron convertir su visión y creencias en la gran empresa que Rappi es actualmente.



MATÍAS LAKS

Gerente general de Rappi para Colombia