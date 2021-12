Colombiana conquista Expo Dubái con plataforma de educación

Archivo particular

Daniela Carvajalino, cofundadora y CEO de la plataforma The Biz Nation.

En el marco de la macrorrueda de negocios de Colombia en Expo Dubái tuvieron la oportunidad de participar empresas de diferentes sectores tales como el agro, la moda, la metalmecánica, químicos, entre otras quienes dejaron en alto al país al haber generado ventas por más 3,6 millones de dólares y expectativas de negocios por 54,7 millones de dólares. Sin embargo, la educación también se hizo presente, gracias a la participación de algunas universidades y de diferentes EdTech quienes buscan transformar el panorama de la educación en América Latina por medio de innovación, buenas prácticas y nuevas tecnologías.

Entre algunas de estas organizaciones que representaron a Colombia en materia de educación, resaltó el de la joven emprendedora Daniela Carvajalino, quien es cofundadora y CEO de la plataforma The Biz Nation.

Daniela expresó que el poder asistir a Dubái le dio la oportunidad de reunirse con algunos de los más grandes empresarios a nivel mundial con los que busca llevar adelante algunas negociaciones e inversiones que permitirían aportar a la educación sobre desarrollo y emprendimiento de mujeres, jóvenes y determinados grupos sociales en América Latina.

“Además, mi participación no sólo buscaba ser un motor de impulso de la educación y ecosistema tecnológico de la región, sino también era un símbolo de la representación de las mujeres emprendedoras, jóvenes y latinas que están haciendo negocios en la meca de la innovación”, señaló la CEO.

Desde hace años The Biz Nation, ha buscado posicionarse como una de las grandes EdTech en la región y a la fecha ha formado a más 100 mil personas en toda Latinoamérica en temas de tecnología, marketing digital y emprendimiento. Gracias a la fuerte acogida que han tenido sus programas, en el último año aumentó su oferta de cursos virtuales en un 300%.

Así mismo, no hace mucho fue reconocida está plataforma por el Foro Económico Mundial como una de las 50 empresas que está transformando el futuro de la región.

Esto, le da suficientes motivos a la CEO de esta Startup, de prever que para 2022 podrían llegar a crecer en más del 400% y tener inversión o un aliado extranjero, teniendo en cuenta las conversaciones que se adelantaron en el foro de Expo Dubai.

Y es que después de la pandemia las ‘Education Technology’ lograron consolidarse como una de las grandes empresas del sector tech a nivel mundial. Incluso según indicadores la inversión a estas empresas en 2019 apenas sobrepasaba los US$ 7.000 millones, sin embargo, para 2020 aumentó en 171% al haber recaudado US$ 16.000, según una investigación realizada por Holon IQ. Adicionalmente, aseguraron que este sector proyecta un crecimiento del 44% desde 2014.

No obstante, varios expertos en la materia si bien aseguran que es necesario la relación que se ha venido estableciendo entre la educación y las nuevas tecnologías, se requiere de hacer una transición progresiva y aportar en otros campos como el de la conectividad para democratizar sus servicios.

Según Daniela Carvajalino, la relación de Colombia con la región MEASA (Medio Oriente, África y Sur de Asia), también es clave para aportar a la innovación, la evolución y la democratización de la educación en todo el continente. Además, “termina siendo un espacio perfecto para analizar y debatir las políticas y la inversión que se dedicará a este tema para 2030”.

Algo muy importante, teniendo en cuenta que Unicef señaló que unos 826 millones de estudiantes que no pudieron asistir a la escuela debido a la pandemia de COVID-19, no tenían acceso a una computadora en el hogar y el 43% (706 millones) no tenía Internet en sus casas.