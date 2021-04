Comercialización de productos para el hogar, en medio de la pandemia

Archivo particular

Uno de los mercados que quizá ha sobrevivido y se ha fortalecido en esta pandemia por el Coronavirus es el que tiene que ver con la venta de productos para el hogar como: utensilios, loza, cubiertos, ollas, freidoras de aire, licuadoras y demás, ya que mucha gente ha tenido que permanecer en su casa confinada y esto han hecho que vuelvan a preparar alimentos en su hogar y para ello han tenido que adquirir este tipo de productos.



Denys Caro Barrios, directora comercial de la Comercializadora DyC, con sede en Bogotá, manifiesta que durante estos 14 meses de pandemia la comercialización de este tipo de productos ha aumentado su venta, sobre todo en los almacenes de cadena y autoservicios, ya que estos lugares no han cerrado sus puertas, pues venden productos de primera necesidad.



“En medio de nuestro mercadeo nos hemos dado cuenta qué la gente está comprando utensilios de cocina para preparar alimentos en su casa, por ejemplo: tazones, hornos, espátulas, moldes y demás. Hay que tener en cuenta que estos artículos para el hogar no era muy común verlos en todas las cocinas de los hogares colombianos, pero que hoy, quizá por lo que se tiene un poco más tiempo en la casa se ha optado por adquirirlos para hacer pizzas, tortas, empanadas, postres y otros alimentos”, destaca esta administradora de empresas y líder de su compañía que lleva cinco años en el mercado y cuyos productos se comercializan en las grandes cadenas a nivel nacional.



Denys agrega que “no solo se trata de preparar los alimentos, pues esos encuentros en la cocina han hecho que la familia se reúna y se pase un momento de distracción en medio de esta pandemia por el coronavirus”.



Las ventas, según la directora comercial de esta empresa, en estos tiempos de pandemia han aumentado hasta en un 50 por ciento. “Nos hemos dado cuenta durante nuestras visitas a los puntos de venta que no solo las mujeres son las que adquieren estos productos, sino que esto ha tenido un auge en los hombres, quienes se han vuelto un visitante frecuente en la sección de hogar de los autoservicios”, destaca Denys Caro Barrios.