¿Cómo aumentar el desempeño de sus empleados?

Optimizar los procesos al interior de una compañía puede ser todo un reto. No se trata solamente de actualizarse con las últimas herramientas tecnológicas, sino trabajar de la mano de los colaboradores de la empresa para que ellos también crezcan dentro de la misma.



Así lo manifestó Julián Melo, CEO de UBits, quienes ofrecen capacitaciones para empresarios a través de su plataforma en línea con los mejores directores de varias firmas alrededor del mundo.



“Muchas compañías no aprenden del 80 % de las actividades que realizan. La razón de esto es que muchas veces nos concentramos en el 20 % de ese proceso, que es: 10 % haciendo feedback a un compañero cuando sobresale en sus funciones y otro 10 % cuando no cumple con las mismas. Pero, ¿qué pasa con el porcentaje restante de las actividades que cumplimos en una empresa? Ese es el tema en el que aún queda mucho por hacer”, indicó el CEO de UBits.



El feedback inmediato es la respuesta a este y otros interrogantes. En el caso de una startup, por ejemplo, este proceso es natural. Por lo general, cada equipo cuenta con cuatro u ocho integrantes que trabajan en la misma mesa y cada uno sabe lo que hacen los demás. Debido a que la mitad de las actividades que realizan son ensayo y error, el feedback pasa sin hacer conciencia de esto. Pero, a medida que el producto se vuelve estable y aumenta la operación, la complejidad crece. En el caso de esta compañía de origen colombiano, a medida que fueron creciendo y consolidándose en varios países, se hacía más complejo el proceso de aprendizaje por parte de los trabajadores, como sucede en las grandes firmas nacionales e internacionales.



Garantizar un proceso fluido de feedback debe ser el gran desafío de los CEOs para mejorar el desempeño al interior de una compañía. En ese sentido, señaló Julián Melo, “en un viaje que hice a San Francisco discutía con un amigo que trabaja en Google sobre este tema. Él me comentó que cuando ingresó hace unos años eran aproximadamente unos ocho mil empleados. Hoy son más de 55 mil en todo el mundo y esto no le ha impedido a Google seguir innovando y aprendiendo a gran velocidad. Allí tienen varias herramientas para dar feedback sobre sus acciones, una de estas es conocida como Real Time Feedback o Feedback en Tiempo Real (FTR). Es sencilla y de gran utilidad tanto para startup como para multinacionales”.



¿Cómo aumentar el desempeño de sus empleados a través del FTR?



Sobre este tema, señalan desde UBits que lo principal es apropiar el concepto a lo que se quiere conseguir al interior de la compañía. El modelo FTR tiene únicamente tres simples reglas que, si se cumplen al pie de la letra, ayudarán a descongestionar los procesos al interior de la misma y permitirán que el trabajador cumpla sin ningún problema con sus funciones.



1. Cualquier miembro del equipo puede solicitar o brindar FTR sin importar el momento del día, con el objetivo de evaluar una acción puntual.



2. El FTR se brinda inmediatamente. Quien lo da, explica dos cosas que le parecieron positivas sobre la actividad realizada y una cosa a mejorar.



3. Posteriormente, quien brinda el feedback le pregunta a su compañero ¿qué crees que pudiste hacer mejor?



“Esta última pregunta es una de mis favoritas porque permite la autorreflexión. Todo el mundo sabe qué pudo haber hecho mejor o qué no salió como esperaba. El hecho de hacerlo explícito y decírselo lo ayudará a tenerlo en cuenta para mejorar en el futuro”, indicó el CEO de UBits, quien a su vez recalcó que el FTR puede ser tan formal o informal como se requiera.



Por ejemplo, en Google usan un formato para documentarlo, en el caso de esta empresa, simplemente lo hacen informalmente. No les interesa registrarlo por ahora y no hay más reglas que las tres presentadas anteriormente. De hecho, en ocasiones se da el FTR por WhatsApp o vía telefónica. Todo es válido mientras se haga con respeto y objetividad. Para Julián Melo, esta herramienta les ha permitido aprender con mayor facilidad, brindando el espacio para hacerlo. Al final, el FTR es un mecanismo para generar un espacio de aprendizaje oportuno, asequible a todos. Para divulgarlo sólo hace falta contar con líderes en la compañía, que hagan las veces de early adopters y lo empiecen a usar para que en pocas semanas se permee en gran parte de la organización.