Cómo fue la participación de Ford en la misión del Apolo 11

Así, Ford Motor Company estuvo detrás de la construcción y mantenimiento del centro de control y de todo el equipo de transmisión de voz que guío a la delegación espacial de vuelta a Houston y al resto del mundo.

Philco era una productora que arrancó en 1892 haciendo lámparas de arco de carbón y luego pasó a producir baterías de radio y televisión; en 1953 inventaron el transistor de barrera de superficie, primero de alta frecuencia, el cual permitió el desarrollo de computadoras de alta velocidad. El esfuerzo de Philco por miniaturizar y perfeccionar dicho aparato llevó a la compañía a trabajar con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la NASA, pero en 1960 las dificultades financieras obligaron a sus fundadores a buscar un comprador externo y fue cuando actuó Ford.



Tres años más tarde el fabricante se enfrentó cara a cara, en un intento por implementar el Centro de Control de Misiones en el nuevo Centro Espacial Tripulado de Houston, con gigantes de la tecnología de esa época como IBM, RCA, Lockheed, Hughes Aircraft y AT&T. Aunque Philco-Ford fue considerado un participante secundario en el proceso, finalmente se le otorgó el papel de contratista principal."Si no hubiera sido por la fusión con Ford, lo más probable es que la compañía no hubiera sido tomada en cuenta para el trabajo, debido a la magnitud de los recursos de ingeniería requeridos", cuenta Walter LaBerge, gerente de Operaciones de Houston de Philco-Ford.



Las responsabilidades laborales de Philco-Ford eran inmensas, abarcando el diseño de sistemas de hardware y software para resolver problemas que nunca antes se habían experimentado, además de la fabricación, instalación, puesta en marcha y pruebas del centro de control, incluyendo datos y enlaces de control a los sitios de seguimiento remoto de la NASA. “En resumen, lo que la NASA necesitaba para asegurar un aterrizaje en la luna en los años 60, era una importante capacidad de toma de decisiones asistida por computadora que nadie tenía cuando Philco-Ford logró el contrato", registra un documento de la compañía de la época.



El Centro de Control de Misión se completó en dos años, justo a tiempo para monitorizar la misión Géminis 3 en marzo de 1965, y estaba en pleno funcionamiento unos meses después, cuando todas las operaciones de control de la misión se trasladaron del Cabo Kennedy al Centro Espacial Tripulado de Houston. Además de diseñar y construir el centro de control, Philco-Ford proporcionó personal de apoyo técnico y de ingeniería durante la construcción y las operaciones en curso.



MISIONES DESTACADAS



La misión Apolo 8 incluyó la primera nave espacial en orbitar la Luna y regresar a la Tierra. Esta misión supuso serios desafíos para el personal y el equipo del Centro de Control de Misión porque las señales y los datos se perderían a medida que la nave se situase detrás de la luna durante la órbita lunar. Había reservas sobre cómo se volvería a captar la señal, pero el equipo funcionó perfectamente e incluso permitió a los astronautas realizar varias transmisiones desde el espacio, incluyendo un mensaje de paz en la víspera de Navidad de 1968.



En julio de 1969, todo el mundo estaba pendiente de Apolo 11. El trabajo de Philco-Ford y del personal de Control de la Misión fue aún más complejo debido a la naturaleza sin precedentes de la misión. Mientras el mundo aguantaba la respiración el 20 de julio, el descenso a la superficie lunar era transmitido por todo el mundo.



Los astronautas realizaron una serie de experimentos y recopilaron materiales de la superficie lunar. Desplegaron el Paquete de Experimentos Científicos Apolo Temprano (EASEP), que permanecería en la luna y monitorearía las condiciones ambientales. El EASEP fue un esfuerzo conjunto de la NASA, Philco-Ford e IBM, así que incluso después del exitoso regreso de los astronautas el 24 de julio de 1969, el paquete experimental permanecería y transmitiría datos durante un año más.



LA VIDA DESPUÉS DEL ‘GRAN SALTO’



El papel de Philco-Ford con el Control de Misiones continuó a medida que las misiones Apolo dieron paso al Skylab, Apolo-Soyuz y eventualmente al Trasbordador Espacial. Renombrada Ford Aerospace and Communications Corporation en 1976, la compañía también comenzó a proporcionar servicios adicionales en comunicación satelital, incluyendo sistemas de información de alta velocidad con satélites de comunicación y ambientales. A principios de la década de 1980, Ford Aerospace había construido más de la mitad de los satélites de comunicaciones en órbita.



En 1990, Ford Motor Company salió del sector aeroespacial cuando Ford Aerospace fue vendida a Loral Corporation, pero el mismo espíritu de curiosidad e innovación que impulsó sus esfuerzos aeroespaciales sigue vivo hoy en día. Con grandes inversiones y avances en tecnología de conducción autónoma, vehículos conectados y electrificados, así como una gran iniciativa para conectar nuestros sistemas de transporte a una red más eficiente, Ford está trabajando activamente para aprovechar el poder de la tecnología para ayudar a las ciudades a superar sus propios desafíos.



Al igual que el resto del mundo, Henry Ford II fue testigo el éxito de la misión y reflexionó sobre lo que podría significar también para el futuro terrestre: "Hace sólo unas pocas generaciones, la mayoría de las personas vivían y morían a unos pocos cientos de kilómetros de sus lugares de nacimiento". "Ahora nuestros horizontes son virtualmente ilimitados. Si el hombre puede caminar sobre la Luna, puede observar a otros planetas más allá del sistema solar como Colón debió mirar un inmenso océano en su día... Si mostramos la misma determinación y voluntad de aprovechar nuestros recursos, podemos solucionar los problemas de nuestras ciudades de la misma manera que hemos afrontado el desafío del espacio".