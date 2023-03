Lo más buscado en Google sobre el Festival Estéreo Picnic

Continúa el Festival Estéreo Picnic en Bogotá este fin de semana y Google también se ha querido sumar a la tendencia. Es por ello que presentó las principales búsquedas que han hecho los usuarios con respecto a este evento.



De acuerdo con la plataforma, el interés de búsqueda de los colombianos en relación a outfits (atuendos) para el Festival se incrementó en un 150%, durante los últimos 7 días. Las búsquedas más frecuentes fueron “outfit con pantalones anchos” y “ropa aesthetic”, ambos resultados con un crecimiento de 120%.



Asimismo, el interés de búsqueda de looks de maquillaje FEP creció un 30% en los últimos 7 días en Colombia, mientras que las búsquedas de “maquillaje con delineador blanco” aumentaron un 120% . Los colombianos que han buscado “manilla” en 2023 también buscaron Festival Estéreo Picnic en Google.



Otra de las búsquedas que señaló la plataforma fueron: el interés de búsqueda de "cashless" alcanzó su máximo histórico en 2023 en Colombia y el interés de búsqueda por “buses estéreo picnic”, que incrementó un 90% durante la última semana en Colombia.



Artistas que se presentarán en FEP más buscados durante los últimos 7 días en Colombia

1. Billie Eilish

2. Blondie

3. Drake

4. Twenty One Pilots

5. Tame Impala





Principales búsquedas sobre makeup looks durante los últimos 7 días en Colombia

1. Go-go

2. Clean girl

3. Soft glam

4. Douyin

5. Natural



Principales búsquedas sobre Outfit durante los últimos 7 días en Colombia

1. Outfit con jeans

2. Outfit con camiseta blanca mujer

3. Outfit con tenis

4. Outfit con short

5. Outfit con sombrero

