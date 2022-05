Culminó gira de misiones empresariales en Silicon Valley y en Israel

La Cámara de Comercio de Medellín, Talenta y Xtrategy Center culminaron con éxito la ‘Misión Empresarial a Silicon Valley (en California, Estados Unidos), y el ‘Intercambio empresarial de buenas prácticas de Gestión Humana, Israel 2022’.

En el evento celebrado en la famosa zona de la bahía de San Francisco, sede de varias de las compañías tecnológicas más importantes del mundo, participaron más de 50 empresarios y vicepresidentes de Recursos Humanos de América Latina.

Este encuentro permitió conocer de primera mano las buenas prácticas empresariales que implementan compañías globales de enorme reconocimiento como LinkedIn, IBM, Inter, Plug And Play, Tibco, Coursera y Amazon.

En esta misión, operada por Xtrategy, se lograron reuniones con directivos de empresas de Perú, México y República Dominicana, y de las colombianas Grupo Argos, Celsia, Odinsa, Esenttia, El Dorado-Opain, Itaú, Noel, Grupo Bolívar, Credibanco, Comfenalco Antioquia y Nutresa e Itaú, entre muchas otras.

Misión empresarial.

Para Pilar V. Cerón, directora general de Xtrategy Center, en las sesiones las compañías instaladas en Silicon Valley compartieron las tendencias tecnológicas en época de pospandemia, lo que les permitió a los empresarios abrir su mente hacia la innovación en sus países de origen y estar a la vanguardia en temas de gestión humana.

Mientras que del 7 al 12 de mayo tuvo lugar en Israel el ‘Intercambio empresarial de buenas prácticas de Gestión Humana’, que reunió a una amplia delegación de CEOs y gerentes de Recursos Humanos de Suramérica en este destino con una cultura excepcional, que mantiene un propósito claro de vida, y que a pesar de su historia ha logrado convertirse en el país de las #startups.

Allí, compañías como Payoneer, Monday.com, Intervyo, Gloat, Wix, Ubeya, HiBob, SuperSmart, Papaya Global, Team Me, Say Do, Apps Flyer, Playtika e IBM compartieron sus buenas prácticas sobre talento humano y comercial.

Se espera que este tipo de visitas de buenas prácticas se continúen implementando por parte de la firma en varios sectores de la economía, aprovechando la reactivación de esta clase de eventos.

La próxima misión comercial será con el sector de Logística en el Estado de la Florida, para septiembre de este año, en donde habrá visitas de negocios a Miami, Fort Lauderdale y Tampa.

Teniendo en cuenta la crisis de la cadena de suministro que actualmente se presenta, este viaje con los principales stakeholders de la industria pretende dinamizar el relacionamiento comercial entre el Estado de la Florida y América Latina.

