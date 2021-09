Lanzan red de 'ángeles inversionistas' para apoyar emprendimientos

Fernando Cortés McAllister, director ejecutivo de la Fundación Bolívar Davivienda quiere que con la iniciativa que se presenta al país, muchos inversionistas, o 'ángeles inversionistas', pongan sus recursos en emprendimientos para ayudar a construir y a desarrollar la economía, la sociedad y el medio ambiente.





Y quiere que, como su nombre lo indica, esos 'ángeles' no solamente busquen la rentabilidad y el rápido retorno de los recursos que van a apostar en proyectos, como sí ocurre en otras instancias cuando los llamados 'tiburones inversionistas' solo buscan su interés personal.



¿Cuál es la idea de la Fundación Bolívar Davivienda de crear esta Red de Ángeles inversionistas?



La Fundación Bolívar Davivienda trabaja desde hace 10 años promoviendo el emprendimiento de alto impacto. Y por qué financiar, fortalecer o apoyarlo. Es gracias a los excelentes resultados que esto ha dado en 10 años con 350 empresas que han pasado por procesos de aceleración y venden $2,5 billones al año, tienen 16.000 empleos formales y pagan en promedio tres veces el salario mínimo, motivo por el que nos sentimos orgullosos.



Hemos trabajado en los ecosistemas de emprendimiento en regiones apartadas y empresas grandes y de alto impacto.



¿La red de 'ángeles' va a apoyar empresas grandes?



Esta red de 'ángeles' inversionistas la creamos y en ese ecosistema ellos van a arriesgar sus recursos y utilizarlos para apoyar emprendimientos en etapa temprana, para obtener rentabilidad, pero también para lograr desarrollo social y ambiental. Nació con la Fundación Bavaria pero luego de varios movimientos nosotros lo lanzamos con las Cámaras de de Comercio de Bogotá, de Bucaramanga, Angel Ventures, InCubar e Inlazucali y esperamos que se sumen otros aliados para fortalecer la redes.



Lo que pretende la fundación es formar la red nacional para crear esos ecosistemas en las regiones, en las ciudades y no solo en las cinco principales. Se van buscando las inversiones en cualquier parte del país y de esa manera, al ampliar las capacidades del ecosistema, tener más emprendimientos.



¿De cuántos recursos se podría estar hablando?



Más que destinar recursos es crear la red para generar los negocios. Tener 150 'ángeles inversionistas'.



Acá la Fundación no es un ángel, es un facilitador, les daremos capacitaciones, apoyo pues nosotros no somos inversionistas porque creamos la infraestructura y el ecosistema para que todo suceda.



¿Ya tienen 'ángeles inversionistas'?



Ya tenemos 30 'ángeles' y son personas naturales. Se tienen en las bases. Son personas con una capacidad económica importante. Se les pide que no arriesguen más allá de su patrimonio líquido. No queremos que alguien arriesgue sus bienes pensando que va a sacar del estadio con una inversión rápida y rentable. Es una inversión riesgosa en etapas tempranas. Sugerimos que más de esos montos no los arriesguen aunque tengan un gran nivel de ingresos.

Fernando Cortés McAllister, director ejecutivo de la Fundación Bolívar Davivienda. Archivo particular

¿Y de cuánto van a ser esas inversiones?



Entre $100 a $200 millones por inversión. Son personas que tienen más de $1.000 millones de patrimonio líquido. Aunque la idea tampoco es irse solo con una inversión, sino invitar a otros 'ángeles' para participar. Se busca generar confianza, pues es un ente multiplicador de desarrollo. La gente puede ir a invertir en conjunto. Varias personas se pueden unir para financiar.



¿Cómo se aseguran de que los ángeles inversionistas no terminen financiando una actividad ilícita o de lavado de activos?



Estos 'ángeles' no solo van a aportar recursos sino de su conocimiento.



Nosotros pertenecemos a un conglomerado financiero y tenemos unos procesos de prevención de lavado de activos. Revisamos y aplicamos los protocolos con todo lo que son normas antilavado.



Identificamos los emprendimientos con los aliados, las analizamos y las preparamos para un día inicial en el que unos y otros se miren y comiencen a hablar e intercambiar información.



¿Qué tipo de condiciones hay para apoyar a los emprendimientos?



Ya tenemos unos emprendimietos, empresas que tienen que estar conformadas. Queremos que tengan seis meses de emprendimiento y que al menos uno de los emprendedores esté dedicado permanentemente y vendan al menos $4,5 millones al mes y que estén operando con procesos establecidos.



El emprendedor dice que por ejemplo necesita $100 millones y el ángel le plantea las condiciones sobre si quiere parte del patrimonio, o es solamente deuda o deuda convertible a patrimonio.



No es ser como tiburones mercenarios. Ellos no solo deben ser conscientes de que debe haber un retorno financiero, sino también económico, social y ambiental.



¿Ya hay emprendimientos para apoyar?



Esto lo estamos apenas lanzando y está andando. Ya tenemos tres casos de emprendimientos y es reciente. Los resultados pueden variar de uno a 5 años pues serán muchas actividades. Esto no es como un bono con el que se sabe cuándo se va a recibir la rentabilidad y el capital. Esto es más incierto.



Lo que buscamos es que sea algo justo para los dos. Que ninguno se aproveche del otro. Todos tenemos que ser partícipes de un capitalismo participativo. Que todos tengan oportunidades, estar en las mismas condiciones.



PORTAFOLIO