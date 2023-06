El 19 % de las ‘startups’ en el país son creadas por mujeres

Aun cuando el ecosistema emprendedor colombiano ha reportado un incremento del 19,5% en el número de empresas en los últimos meses (hoy en día se registran 1.327 startups), la participación de mujeres emprendedoras dentro de este escenario todavía es minoritario.



De acuerdo con el más reciente reporte de ColombiaTech 2022-2023, el perfil emprendedor se detalla de la siguiente manera: 81% de los emprendedores en el país son hombres, mientras que el 19% corresponde a mujeres. Es de anotar que la participación femenina ha tenido un incremento significativo en el último año, ya que ha incrementado 15 puntos porcentuales frente a los datos registrados en 2021.



Ahora bien, dentro de la categoría de los estudios, el informe precisa que el 3% de los fundadores de las startups cuentan con doctorado, 45% con maestría, 49% finalizaron su educación universitaria y solo el 3% terminó la secundaria. Entre las carreras cursadas sobresalen Ingeniería y Tecnología (44%), Negocios y Finanzas (43%), otro 7%, Derecho 4% y Ciencias de la Salud 2%.



Para Mía Perdomo, CEO de Aequales, empresa de consultoría enfocada en equidad y diversidad, las mujeres en el país siguen emprendiendo en áreas tradicionalmente femeninas, como manufactura, moda y alimentación, lo que las aleja del campo tech.

“Las mujeres a la hora de emprender no piensan en montar un negocio de base tecnológica. De hecho, es más difícil ver a mujeres levantando capital. En muchos casos los inversionistas suelen menospreciar las empresas lideradas por mujeres porque no creen que vayan a tener el mismo impacto o éxito, lo que demuestra que es un sector dominado por hombres. Todavía hay muchas barreras”, comentó Perdomo.



A nivel mundial, un reporte publicado por la Startup Genome, organización enfocada en investigaciones, evidenció que de los 5.469 encuestados, en 67 ecosistemas globales entre septiembre de 2016 y noviembre de 2022, el 31% informó tener al menos una mujer fundadora. Sin embargo, agregó el reporte, “el promedio general de mujeres fundadoras en un ecosistema (número total de mujeres fundadoras dividido por el número de fundadores de empresas emergentes encuestadas) es solo del 15 %”.



En el caso puntual de la región, el informe enmarcó que en el ecosistema latinoamericano solo el 12,6% de los fundadores de startups son mujeres.



De acuerdo con expertos, si bien las estadísticas reflejan un panorama preocupante, lo cierto es que dentro los ecosistemas no se han consolidado estrategias que permitan que más mujeres hagan parte de emprendimientos de base tecnológica.



Andrés Raigosa, director de la Cámara de Emprendimiento y aceleración de la Andi del Futuro, señaló que aunque se ha avanzado un poco en el país, “queda un camino largo por recorrer”.



“En la Andi del Futuro, esta comunidad que tiene 400 empresas, hemos demostrado con datos que las mujeres que lideran startups en nuestra comunidad generan más ingresos por empleados, generan más valor por cada empleado que tienen”, comentó Raigosa.



Según datos de la Cámara, en la actualidad el 27% de los CEO que integran la Andi del Futuro son mujeres, lo que equivale a 80 emprendedoras. “Venimos trabajando para que más mujeres hagan parte de este ecosistema. El esfuerzo también debe ir dirigido para que más niñas y jóvenes puedan formarse en áreas Steam (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Sabemos que hay un gran desafío y desde la Andi venimos liderando ese compromiso”, agregó Raigosa.



Nuevos desafíos



De acuerdo con Layoffs.FYI, cerca del 45% de los trabajadores despedidos en la última ola de recortes laborales en las tecnológica eran mujeres, lo que ha llevado a que el problema la brecha de género aumente en el área, significando un gran retroceso. Según un estudio de Deloitte de 2022, las mujeres en este sector ocupan menos del 25% de los cargos técnicos y de liderazgo.



JOHANA PAOLA MUÑOZ LORDUY

Periodista Portafolio