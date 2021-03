El 2021, un año prometedor para los emprendedores del país

De acuerdo con el último informe de “Dinámica de Creación de Empresas”, elaborado por Confecámaras, en el 2020 se crearon alrededor de 280.000 empresas en todo el territorio nacional. Lo anterior, posiciona al país como uno de los líderes del ecosistema emprendedor y abre la posibilidad de que los startups locales puedan internacionalizarse.

De igual manera, y con el fin de analizar el escenario emprendedor durante esta pandemia, Ipsos, multinacional de investigación de mercados, realizó una encuesta a más de 20.000 mil mujeres y hombres en 28 países a finales del 2020, cuyo resultado arrojó que Colombia, es el país con mayor espíritu emprendedor. Para poder realizar este estudio, se tuvieron en cuenta 18 características empresariales que van desde la ética del trabajo, la creatividad y la disciplina, hasta el asumir diversos riesgos.



¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de querer emprender en Colombia? Jaime Pradilla fundador de Mandolina, e-commerce de productos y servicios de cocina, creado durante la emergencia sanitaria, explica el orden fundamental para poder transformar una idea en una oportunidad de negocio:



1.Investigación de mercado: conocer a profundidad el mercado en donde esté interesado en participar. Esta acción es el paso más relevante a la hora de emprender; es la herramienta con la que se puede medir al consumidor.



2. Querer hacer las cosas: tener una actitud positiva y proactiva te llevará al éxito; de nada sirve tener los recursos económicos, sino no se conecta con una buena dinámica.



3. No rendirse: emprender y crear, aunque suenen fácil no lo son, por este motivo hay que ser perseverantes y continuar a pesar de las adversidades.



4. Tener un mentor: contar con alguien experto y que ya haya navegado por el camino del emprendimiento, puede generar resultados positivos, evitando cometer errores.



5. Creer en el país: Colombia es un país pionero en emprendimiento, por esta razón, hoy en día existen muchas entidades que le apuestan a este propósito. Cocrea es un ejemplo de estas, quien mediante diversas convocatorias promueve la creación de emprendimientos orientados a la economía creativa y la cultura.



6. Estar a la vanguardia de un mundo digitalizado: la transformación digital ahora es un hecho. La manera de hacer negocios cambio y por ende la sociedad.



“Como emprendedor es importante seguir creyendo en nuestro país, en nuestra materia prima y en el seguir por el camino hacía una recuperación sostenida. Esta pandemia ha estimulado la actividad empresarial y este fue el caso de Mandolina, un emprendimiento que surgió en un momento difícil, pero que, a pesar de las adversidades, llevamos tres meses trabajando por este sueño que inició en Bogotá y que ahora está en más de 200 ciudades de Colombia”, añadió Pradilla.



Cabe destacar que, según la Cámara de Comercio de Bogotá, la región Bogotá/Cundinamarca es la más dinámica en creación de empresa con un 28%, seguido de Antioquia con un 12 %, Valle del Cauca con el 9%, Cundinamarca el 7%, Santander con un 6%, Atlántico con el 5%, Norte de Santander y Meta con el 4% respectivamente, Boyacá y Tolima cada una con el 3% y el resto del país con el 27%.