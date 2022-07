‘El mercado de capitales es ahora más sensato’: líder de Endeavor

Si bien en el mundo se habla de un enfriamiento en las inversiones a startups, lo cierto es que algunos jugadores del mercado han manifestado que continuarán invirtiendo, pero bajo nuevas reglas de juego.



En entrevista con Portafolio, Nicolás Toro, director de selección de emprendedores y acceso a capital en Endeavor Colombia, habló sobre el panorama local en materia de inversión y del principal desafío al que se enfrentan los emprendedores hoy día.



¿Cuál es el panorama actual en materia de inversiones en el país?



La realidad es que los emprendedores han tenido que ajustar sus estructuras a los desafíos actuales del ecosistema y enfocarse mucho en la búsqueda de rentabilidad. Eso es hacer varios recortes en la adquisición de nuevos usuarios, de nuevos clientes, incluso recortes en el capital humano. Sin embargo, continúan con la necesidad de seguir creciendo.



La verdad es que los mercados de capitales si van a afectar de alguna manera, ya sea de forma negativa o positiva. No obstante, el ecosistema emprendedor en Colombia sigue siendo interesante y robusto para inversionistas extranjeros.



¿Cree que se detendrán las inversiones para los emprendimientos locales?



No es que vaya a llegar una nube negra y se deje de invertir. Hay múltiples fondos internacionales que han estado participando en Colombia y en Latinoamérica en los últimos años. Si bien antes algunos fondos estaban invirtiendo en valoraciones muy altas, ahora eso ha cambiando y las inversiones serán más sensatas. Es decir esos fondos van a seguir invirtiendo, pero en un menor valor por ticket de inversión.



Pero este panorama ayudará también a que lleguen nuevos fondos de inversión que encuentren valoraciones más sensatas. Y es que los fondos de inversiones tienen una obligación de invertir, ellos no puede decir me voy a esperar dos o tres años. Ellos Tienen una obligación con sus inversionistas. Sin duda, el mercado de capitales se volvió más sensato a la hora de invertir.



¿Cree que muchos emprendimientos entraron en ese grupo de los sobrevalorados?



Sí, eso pudo pasar, pero debo destacar que eso tiene sus puntos buenos y malos. Hace tres años llegaba un emprendimiento a los grandes fondos y lograba inversiones en unas valoraciones gigantescas. Pero ahora si llega una empresa a levantar una ronda de inversión serie B, C o D y dice yo tengo esta alta valoración, el fondo le puede decir: “sabe que usted no creció como pensamos, el ecosistema ha cambiado y claro que vamos a invertir, pero a una valoración menor”. Eso está pasando. Y por qué es bueno, porque muchos al principio lograron recoger mucho capital, pero se enfocaron solo en crecimiento, más no en ser rentables.



¿Es decir que ahora los emprendimientos van a tener que demostrar que tan rentables serán?



Ahora la palabra clave es rentabilidad. Las noticias que leemos a diario nos pueden asustar, pero si se fijan siguen las inversiones y muy buenas inversiones. Sí hay dinero, sí se está invirtiendo, pero a unas valoraciones diferentes. El tema es que los emprendimientos tienen que ser conscientes de ser rentables y si cualquier cosa pasa, seguirán siendo eficientes operativamente.



¿Qué van a tener presente los inversionistas?



De la serie seed (semilla) a la serie A, los emprededores deberán mostrar una idea grande que nos diga lo importante que será el emprendimiento en Colombia y también en otros mercados. Es importante antes de llegar a la Serie A tener una formula para ser rentable.



¿Cuál es su mensaje para los emprendedores?



Ser general no es bueno, y el mensaje siempre dependerá del tipo de emprendedor. Para aquellos que están empezando sigan construyendo algo increíble y sigan creciendo y sean conscientes de cuidar su caja. Para los emprendedores que están más allá de la serie A, es fundamental que piensen en la rentabilidad y eficiencia operacional.

Y por último, sigue siendo hoy el mejor día para emprender en la historia de la humanidad.



Cambiando un poco de tema, ¿cómo le ha ido a Endeavor Colombia, cuál es el balance que hacen de su gestión?



Quiero destacar que llevamos casi 30 años en el país y estamos en más de 40 mercados.

El balance en Colombia ha sido positivo, de hecho el año pasado Endeavor Colombia logró ser el segundo con más empresas seleccionadas a nivel global, el único que nos ganó fue Brasil. En general el balance y nuestro trabajo ha sido positivo, hoy día contamos con más de 106 emprendedores.



Asimismo, Endeavor anunció este año el cierre final de Endeavor Catalyst IV por más de US$ 290 millones, el mayor fondo hasta la fecha, incluso superando el objetivo inicial que oscilaba entre los US$ 200 y US$ 250 millones. Con esta suma, además, se elevan los activos totales de Endeavor Catalyst a más US$500 millones. Endeavor Catalyst es el fondo global de coinversión de Endeavor, creado en 2012 para apoyar a los Emprendedores de la Red en sus rondas de inversión.



¿De qué se trata el programa Ángeles Inversionistas?



En este programa las personas aprenden a realizar sus primeras inversiones, a entender sobre el ecosistema, a estructurar un portafolio y evaluar a una compañía. Es bastante importante para que las personas entiendan cómo desarrollar su plan inversionista.



