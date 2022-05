‘El plan de negocios es clave en proyecto empresarial’: emprendedora

Sara Delgado tiene 28 años y desde Bucaramanga sueña con ser un referente nacional en el mundo de la joyería con su marca Sara & Flora. Estudió ingeniería industrial y trabajó en una constructora en el área comercial, pero la inquietud por emprender y sacar adelante un proyecto de negocio no le dio mucho tiempo para ejercer en forma su profesión.



Incluso, recuerda cómo desde el colegio el tema de la joyería ya le llamaba la atención y tejía manillas para venderle a sus compañeros.



“Los accesorios y las joyas son una expresión y una manera de mostrar cómo eres”, cuenta, al explicar la elección de la joyería como camino para desarrollar su iniciativa empresarial.



El emprendimiento empezó en forma hace cuatro años, precedido de un plan de negocios que ha sido fundamental para estructurar la marca, el concepto y alinear todo lo relacionado con la producción y manufactura de las piezas, así en el camino se deban replantear decisiones.



En el caso de Sara & Flora, el plan inicial dio un giro importante porque en su momento el sueño era ‘invadir’ las tiendas fashion de mayor reconocimiento con sus productos. Pero en la práctica, cumplir esa meta no era conveniente porque en la industria de la moda estos sitios manejan altos costos y piden a sus proveedores altos márgenes que la naciente empresa no estaría en capacidad de atender. Ante esta realidad, el camino fue comercializar por las redes sociales y la página Web con resultados que se empezaron a ver a los dos meses de activados estos canales.



Incluso, la virtualidad le ha servido como vitrina de internacionalización, ya que se vinculó al marketplace Artesanos Latinos que atiende mercado de Estados Unidos con piezas de países como Colombia, México y Marruecos.



Igualmente avanza para asistir este año a una feria en Nueva York, con el fin de afianzar negocios para expandir la marca.



Hoy, sus ventas están entre los 10 y 15 millones al mes. En innovación ha avanzado con una línea de anillos de compromiso personalizados que ha tenido acogida en el público.

La rentabilidad aun no llega a “Sara & Flora”, y su fundadora apenas recibe un salario, pero confía en que lo mejor está por venir porque está segura que el emprendimiento tiene un futuro prometedor.

