Emprendedores colombianos lanzan videojuego

Con una inversión de más de 1.000 millones de pesos y el apoyo de 50 profesionales de distintas áreas, Teriun Games lanzó su primer videojuego. Se trata de Dashmellow, un juego de carreras multijugador gratuito, disponible para dispositivos móviles Android y IOS.



(Panorama de los deportes electrónicos en Colombia).

“Mi pasión de toda la vida han sido los videojuegos. Desde muy niña me atrapó la adrenalina del mundo de las consolas y los juegos de video. Me encanta esa mezcla fabulosa entre tecnología y diseño gráfico que permite construir escenarios de ensueño para regalarle a la gente espacios de crecimiento y entretención. No dudé nunca que quería ser desarrolladora de software, siempre teniendo en mente construir un videojuego. Le aposté a mi sueño y tuve la fortuna de encontrar en el camino inversionistas como Carlos Barahona, empresario del mundo de la tecnología quien ha sido nuestro ángel inversionista y ha creído en mi trabajo apostándole muy fuerte a construir una empresa de videojuegos de talla mundial como lo es Teriun Games. Creo que en Colombia tenemos el talento, las ganas, la creatividad para construir las empresas de la nueva economía. De Colombia para el mundo”, afirma Alejandra Castaño, CEO de Teriun Games y creadora del videojuego.

Actualmente, Dashmellow va por su versión 3.2 la cual ha superado las primeras versiones en donde el personaje principal salta y supera retos para avanzar por distintos niveles hasta la última versión que cuenta con la posibilidad de multijugador online para 4 usuarios, versión que permite compartir experiencias en línea, incluye un chat de voz para que los gamers puedan comunicarse entre sí a medida que superan distintos obstáculos.

El juego, adicionalmente, cuenta con una versión en español y en inglés y ya presenta descargas en más de 30 países de todo el mundo, a pesar de estar en versiones beta. Es uno de los mejores juegos colombiano con una tienda en donde los usuarios pueden adquirir a precios razonables, distintos poderes, vidas y otras ventajas que hacen a sus personajes más competitivos en el desarrollo de los distintos niveles de Dashmellow.

(Videojuegos suman US$1.200 millones en ingresos en el país).

Teriun Games decidió hacer el lanzamiento hasta este mes de abril luego de un proceso exhaustivo de maduración del producto y después de un riguroso proceso de revisión de calidad que le garantice al usuario una experiencia de juego consistente y especial, aclara Alejandra Castaño.

A pesar de no haber realizado un lanzamiento oficial, Dashmellow ha logrado superar mas de diez mil descargas alrededor del mundo de forma orgánica, y sin ninguna publicidad.