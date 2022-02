Emprendedores vulnerables podrán digitalizar sus negocios

Archivo particular

El programa Emprendimientos Productivos para la Paz, liderado por Bancamía en alianza con la Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo está ayudando a emprendedores colombianos y venezolanos vulnerables a digitalizar sus negocios.



Este fue el caso de María Elizabeth Romero quien habita en el municipio de San Vicente del Caguán con acceso a limitado a internet. Con la formación en línea que recibió a través del programa, pudo pasar de vender pan de yuca en las calles a tener un local de comida rápida.

Con las herramientas tecnológicas Romero pudo diseñar el logo de su emprendimiento, construir el catálogo de productos y venderlos a través de redes sociales.

“Aunque tengo que comprar un pin para cargar el celular y muchas veces buscar un lugar donde coja señal, me doy a la tarea de hacer mis clases”, señaló.

El programa llegó a un acuerdo con The Trust for the Americas para que hagan acciones conjuntas que permitan promover el desarrollo económico, social, sostenible e inclusivo de personas vulnerables.

La idea es llegar a más de 140 emprendedores y microempresarios que puedan digitalizar los procesos de sus negocios.



“Las poblaciones vulnerables a las que se dirigen las cinco entidades microfinancieras de la FMBBVA en América Latina sufren de la existente brecha digital en un entorno en el que cada vez más, la formación es virtual y resulta esencial el acceso a internet para la adquisición de habilidades digitales. Por eso, nos hemos aliado con el Trust for the Américas, una institución con una amplia trayectoria, porque nosotros creemos mucho en las alianzas, en las que cada cual aporta sus conocimientos para conseguir un fin común”, aseguró Javier M. Flores, director general de la FMBBVA.

En la actualidad la iniciativa beneficia a hombres y mujeres emprendedores, jóvenes, migrantes, desplazados y víctimas del conflicto en 14 departamentos del país.

