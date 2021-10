‘Emprendedores de Colombia tienen ventajas frente a Silicon Valley’

El impulso del emprendimiento es la principal obsesión de IE University, y para ello lanzó su nuevo campus en Madrid, una torre de 180 metros que se convierte en el tercer edificio educativo más alto del mundo.



Ese empeño ha hecho que IE University sea hoy la primera institución de Europa para estudios de emprendimiento, y que tenga el 8° mejor MBA del mundo. El 85% de los estudiantes eligen sus programas por el emprendedurismo y el 35% de los egresados acaba creando su empresa.

De todo esto habla Juan José Güemes, vicepresidente económico de IE University y director de su centro de emprendimiento, quién destacó el potencial en esta materia de Colombia.

¿Cómo ve a Colombia en emprendimiento?

Colombia es un país en el que el mundo se está fijando desde todos los sentidos, y su emprendimiento está avanzando y destacaría el alto reconocimiento social que tiene en el país. Ante esto, cada vez vemos ‘startups’ más sofisticadas y tecnológicas, con un planteamiento más escalable y pensando en traspasar las fronteras. Sin duda, este país se ha subido a esta ola.

¿Qué frenos tiene el país para tomar el camino de Silicon Valley?

Ningún país es Silicon Valley y tampoco creo que sea una buena estrategia intentar serlo. Colombia tiene sus singularidades: un gran talento, ese reconocimiento social por el emprendimiento y realmente sus emprendedores tienen ventajas competitivas frente a las de Silicon Valley desde el punto de vista de capturar las oportunidades de innovación disruptiva.

¿Cómo es eso?

Para empezar, los emprendedores colombianos están cerca de realidades como el acceso insuficiente a los servicios públicos, al sistema financiero, a la educación o a la salud, por ejemplo, y precisamente es conocer esos problemas lo que acaba impulsando la creación de un ecosistema para solucionarlo. Y esto es diferente a Silicon Valey, donde no pueden sino especular o tratar de entender cuáles son las dificultades de la mayor parte del mundo fuera de California.

¿Qué industrias ve con más potencial?

No hay ninguna industria que no sea susceptible de mejorar de manera importante su realidad a través de la tecnología, y por ejemplo el tema del agro es un espacio donde Colombia es muy fuerte, con un sector primario que es mucho más importante que en California. Por lo que el país es uno de los grandes candidatos a liderar ese segmento. Más allá de lo que se piensa, hay empresarios tremendamente innovadores en este sector en Colombia. Y lo mismo, una persona en EE. UU. no puede imaginar los problemas que tiene un ganadero, un colombiano sí.

¿Cuál es el rol que cumple la academia en el proceso de emprendimiento?

La innovación es del individuo, que es el protagonista y el héroe del emprendimiento.

Eso sí, la academia lo que aporta es por un lado la metodología para emprender o para gestionar una empresa, enseña a hacer las preguntas necesarias y a saber qué pasos hay que tomar en el proceso para distinguir entre una gran idea y una simple ocurrencia interesante.

¿Qué diferencia al IE?

IE nació con la visión de que una escuela de negocios debía servir para formar líderes capaces de crear sus propias compañías. En todos los programas hay una asignatura de ‘entrepeneurship’, y todos los estudiantes deben ponerse en la piel del emprendedor. Además, lanzamos algo único en la educación superior global, IE Impact, que es un esquema en el que todos los alumnos, de todos los programas, unas horas a las semana se mezclan entre ellos para aprovechar esa diversidad.

Durante los programas todos tienen que ejecutar un plan de ‘búsqueda de necesidades’ para identificar problemas, además de trabajar con tecnologías para solucionarlos.

¿Por qué dicen que su nuevo campus impulsa el emprendimiento?

Todo el edificio está pensado para aprovechar al máximo la diversidad de la comunidad IE. En la torre encontramos algo que puede parecer una locura, y es que está lleno de plazas, espacios abiertos que son comunes en campus horizontales, pero nadie espera en uno vertical. Asimismo, todo está diseñado para que la gente se pueda sentir confortable durante muchas horas y que sea su punto de encuentro para trabajar en grupo, encontrarte con alguien para debatir, ver y tener acceso en todo momento a los profesores.

Es decir, es una invitación permanente a quedarse y estar en el campus. Y esta torre nos permite contar con todas las instalaciones que por lo general uno urbano tiene que sacrificar, mientras que nosotros estamos en el área de mayor crecimiento de negocios de Madrid. Fue un reto diseñar una universidad en vertical, pero creo que hemos abierto el mejor campus del mundo.

RUBÉN LÓPEZ PÉREZ