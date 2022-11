Desafío climático exige financiar emprendedores que buscan soluciones

Los desafíos del cambio climático requieren "acelerar dramáticamente" la financiación de emprendedores en América Latina en busca de nuevas soluciones para la crisis ambiental, lo que exige a su vez impulsar fórmulas para que éstos puedan aprovechar los flujos financieros privados para abordar este problema.



(Lea: Ranking de Innovación Abierta: las 100 'startups' más atractivas).

Así lo resaltó en una entrevista con EFE Yuri Soares, jefe de Impacto de BID Lab, el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en los márgenes de la cumbre del clima COP27 que se celebra en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij.



Soares explicó que BID Lab, como organismo encargado de financiar temas de innovación, la emergencia climática tiene ahora una relevancia primordial y su financiación tiene "que acelerarse dramáticamente" para poder encontrar las soluciones tecnológicas que permitan llegar a los objetivos marcados para evitar la catástrofe ambiental.



En ese sentido apuntó que su organización ha detectado "dos grandes tendencias" entre los emprendedores de América Latina ante la crisis climática. La primera de ellas es la "digitalización", un tema "central, fundamental" para las nuevas empresas que se busca como "instrumento para captar recursos, crear nuevos mercados y también incrementar la transparencia".



Unido a eso está "la financiación verde", la segunda parte "de una ecuación" necesaria para que se avance en el camino correcto. Según dijo Soares, su organización trabaja en este sentido "encontrando mecanismos para apalancar recursos del sector privado" y ponerlos al servicio de los emprendedores.



(Además: Empresa busca crear comunidad más grande de emprendedores de mascotas).



"Ya sabemos que en el recurso de sector público por ellos solos no van a alcanzar y lo que estamos haciendo es trabajar con el sector privada, con fondos de capital, e incluso intentando acceder a fondos de pensiones también. Apalancar recursos significa que por cada recurso que ponemos nosotros, atraemos más del exterior. Nuestro rol es ser un catalizador, eliminar los riesgos", explicó.



De este modo, BID Lab toma por ejemplo posiciones financieras de riesgo "para reducir riesgos de terceros, que quedan más cómodos para invertir". Otra herramienta innovadora para abordar esto es el uso de "tokens no fungibles", empleados en este caso como "una estructura financiera para atraer financiación para temas de biodiversidad".



"Lo que hacemos es un concurso para lanzar estos 'tokens', y allí hemos tenido varias instancias de emprendedores que van a atraer modelos muy creativos para poder no solo capturar recursos, sino financiar ideas nuevas... Este uso es una excelente manera de utilizar la digitalización para adelantar la agenda ambiental", dijo.



(Lea: Universidad EAN lanza nueva plataforma para aceleración de startups).



Más allá del volumen de dinero que se capte de este modo, para Soares lo importante es que "una generación de emprendedores, que tienen nuevas ideas, que son las soluciones que no se han inventado todavía" tendrá opciones para "acelerar y llegar al mercado", en el entendido de que "no hay tiempo que perder".

EFE