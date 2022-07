‘Emprender es tener un propósito en la vida’

Hay quienes creen que las grandes ideas surgen en medio de las adversidades, y para la emprendedora Katherine Correa Sánchez, fundadora de Ókolo pañales ecológicos, esta frase afirma cómo surgió su negocio hace ya seis años.

Y es que al tener una crisis económica familiar, en medio de su embarazo de alto riesgo, Katherine tuvo que buscar la forma de ahorrar dinero. Cuenta que su primer plan fue comprar pañales de tela para evitar gastar en pañales desechables. Al no encontrar uno que se adaptara a las necesidades de su bebé decidió diseñar un pañal “ideal” que fuera lavable, pero al mismo tiempo amigable con el medio ambiente.

“Yo soy diseñadora industrial y se me hizo muy fácil poder crear un pañal de tela que absorbiera mejor, que tuviera una vida útil de más años, que contara con diseños bonitos y que se adaptara a lo que necesitaba mi hijo. Mientras yo me encargaba del diseño, la abuela paterna me ayudaba con la confección. Luego de meses de trabajo nació la marca y comenzamos a vender”, narra Katherine Correa.

Si bien al principio muchas personas le decían que estaba loca, porque nadie a estas alturas de la vida quería lavar pañales, Katherine seguía empeñada en comercializar sus productos. De hecho, afirma que tan solo meses después de haber lanzado la marca de pañales estaba vendiendo 100 unidades mensuales.

“Hoy en día vendemos más de 2.000 unidades de pañales mensuales de manera virtual y seguimos en un crecimiento importante. Debo destacar que este boom también ha estado acompañado por una mayor consciencia por el cuidado del medio ambiente. Hoy en día encontramos a muchas madres y padres que nos dan las gracias por este tipo de productos, también recibimos mensajes de familias que nos cuentan que han ahorrado mucho porque ya no compran pañales desechables”.

Para Katherine Correa emprender ha sido “encontrar un propósito en la vida”, es hacer algo que le gusta y le apasiona. Ella confiesa que cuando inició solo tenía un capital de $500.000, pero que eso le bastó para lanzarse al ruedo y creer en su marca.

“En un emprendimiento habrán muchos retos, tendremos momentos en donde queremos tirar la toalla, pero lo más importante de es volver a las raíces de porqué iniciamos con este proyecto de vida. Dejar una huella se ha vuelto algo importante para nosotros”.

Entre los planes que tiene la marca Ókolo se encuentra poder comercializar sus pañales y demás accesorios ecológicos en farmacias, tiendas, cadenas de retail , entre otras plataformas de ecommerce en el país. Asimismo, esperan exportar sus pañales a Brasil y a Estados Unidos.

“Nuestra comunidad ha crecido mucho en Colombia y siempre nos preguntan en dónde pueden encontrar nuestros productos, por eso queremos que nuestra marca también esté en canales físicos y poder llegar a más personas. La meta en el mediano plazo es exportar nuestros productos al Brasil y a los Estados Unidos, y para ello nos venimos preparando. Además, también queremos ayudar a muchas madres que nos preguntan dónde comprar nuestros pañales porque están interesadas en venderlos”.

¿CÓMO ES UN PAÑAL ECOLÓGICO?

De acuerdo con Katherine, los pañales desechables de Ókolo están fabricados con fibra de bambú, lo que ayuda a que la tela no se manche y que sea fácil de lavar. Asimismo, el pañal cuenta con cuarenta broches que permite que se pueda ajustar, tanto de largo como de ancho.

“La ventaja de nuestros pañales es que los pueden usar desde los bebés recién nacidos hasta los niños y niñas de tres años. Contamos con otros productos como los filtros que ayudan a separar los sólidos, tenemos bolsas para guardar los pañales; los pañales especiales para piscina o la playa que sustituyen los pañales desechables”.

Frente a los cuidados y al lavado que se deben tener, Correa sugiere que “se deben retirar los sólidos y dejar el pañal en remojo, por lo menos 30 minutos, luego es recomendable aplicar un desinfectante sutil, ideal para la ropa de los bebés, lo que ayudará a eliminar olores y bacterias. Luego se debe lavar el pañal en lavadora o a mano”.

