Máquinas vending, una forma fácil y rápida de comprar

Pese a que en los últimos años no se han tenido cifras del mercado de las máquinas dispensadoras en el país, la industria del vending en Colombia a finales de 2016 crecía a un ritmo acelerado del 30% y movía unos $70.000 millones al año. Es así como en medio de la reactivación económica, la startup Práctico lanzó una apuesta en el sector que promete convertirse en un jugador clave del retail autónomo.



(Así es el negocio de las máquinas dispensadoras en Colombia).

Premisas como las de no hacer fila, la bioseguridad, la velocidad y la virtualidad que se veían sólo en las tiendas de Amazon Go, un supermercado que por medio de diferentes tecnologías como el reconocimiento de imagen y el procesamiento de datos mejoran y agilizan la experiencia de compra, fue lo que inspiró a Felipe Rivera a que sacará a la luz su emprendimiento.



Práctico, viene del concepto de generar una “experiencia de compra sin fricciones”, es decir, que esté al alcance de todos, que permite diferentes formas de pago, que sea fácil de usar y donde los usuarios consigan los productos que deseen, conservando siempre los estándares de bioseguridad.



(Las máquinas inteligentes, nueva forma de comprar).



De esta manera, desarrollaron unas neveras inteligentes que con tan sólo escanear un código QR le permite a las personas tomar cualquier producto de forma sencilla, ya que al cerrar sus puertas, el sistema automáticamente se encarga de identificar qué se tomó y cobrarlo a través del método de pago registrado en la app.



“Creamos Práctico entendiendo las necesidades de los usuarios y eso nos permitió traer el primer concepto de retail autónomo que evitará el uso de efectivo y el contacto físico. Además de que resuelve las necesidades de inmediatez y consumo de los colombianos”, resaltó Rivera, el CEO de la empresa.



Hasta el momento, llevan instaladas 10 neveras en Bogotá que venden los productos más reconocidos del mercado. No obstante, los clientes tienen la oportunidad de hacer cualquier tipo de sugerencia para poder encontrar otros alimentos que cubran de forma efectiva sus necesidades, desde paquete de arepas hasta los encurtidos o quesos de su preferencia.



De acuerdo con un análisis realizado por la empresa, el promedio de máquinas dispensadoras que actualmente están instaladas en Colombia puede rondar entre las 30.000 y 40.000, con esa estimación podría decirse que hay aproximadamente una máquina por cada 1.200 a 1.600 habitantes. Mientras que en países como Japón hay una por cada 25 habitantes y en Estados Unidos la conversión es de una por cada 61.



Así mismo, otras cifras que hacen pensar que el mercado puede llegar a ser prometedor a nivel mundial son las de la encuesta ‘State of Snacking’, desarrollada por Mondelez International y The Harris Poll, quien reveló que durante la pandemia del Covid-19 se evidenció un crecimiento del 46 % en el consumo de los snacks (productos que más se venden en máquinas dispensadoras), y donde 9 de cada 10 adultos comen estos tipos de alimentos.



Además, entre los 6.962 encuestados a nivel mundial, un 66 % resaltó que el “comer snacks es una de las pocas fuentes de recompensa y satisfacción en el día”, y así se van sumando otros datos reveladores que hacen pensar a Rivera que la industria en el país aún tiene mucho por explotar y una variedad de oportunidades de crecimiento.



Desde oficinas hasta centros residenciales, universidades y colegios, tendrán la oportunidad de solicitar sus neveras inteligentes de Práctico. La empresa se hará cargo de la instalación, poner los productos diariamente al alcance de las personas y al final pagar un porcentaje por la rentabilidad generada al lugar que prestó el espacio.



“Ahora nosotros estamos impulsando un modelo de nevera que busca hablarle a los clientes, los sepa atender y hasta les permita conectarse de forma inmediata con el centro de ayuda por si tiene cualquier problema”, concluyó Rivera.



A finales de este año, su objetivo es que haya más de 100 neveras ubicadas tanto en Bogotá como Medellín y poder generar más de 10.000 transacciones por mes en un mercado que aún tiene mucho por dar en el país.