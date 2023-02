Cuatro estrategias que 'startups' deben seguir para mantenerse a flote

A pesar del panorama mundial que se vive, marcado por una alta inflación y alzas en las tasas de interés, el ecosistema emprendedor en Colombia se mantiene optimista frente a este 2023.



De acuerdo con la organización global Endeavor, red de apoyo a emprendimientos de alto impacto, las startups en el país deberán tener en cuenta cuatro estrategias para sobrellevar los cambios y los nuevos desafíos.



Es así como el primer punto que plantea la organización es que los emprendimientos de alto impacto deberán cuidar y preservar su talento humano, ya sea a través de una flexibilidad laboral o de capacitaciones especializadas. “Esto desencadenará una tendencia en donde el fortalecimiento de la organización basado en habilidades permitirá aprovechar distintas fuentes creativas no solo para encontrar el mejor talento sino también para retenerlo”.



Además, Endeavor destaca que el tipo de contratación se convierte en un factor clave a tener en cuenta. Según cifras de la organización y Ontop, el contrato a término indefinido (88 %) sigue siendo el que más buscado por el talento, al igual que los beneficios no monetarios como el seguro de salud, bonos de comida y espacios de coworking.



Como segunda estrategia, Endeavor se refiere a la “carrera en marcha por las nuevas tecnologías” como lo son la automatización, la inteligencia artificial (AI) y el machine learning.



“En el 2023 también veremos organizaciones que se estarán adaptando a la Web 3.0 para vincular los datos de sus clientes a los dispositivos del internet de las cosas (IoT), conectándolos a servicios de blockchain con el fin de ofrecer experiencias inmersivas impulsadas por sus usuarios”, enmarca Endeavor Colombia.



Según información de la Corporación Internacional de Datos (IDC), se espera que el gasto global en AI alcance los US$57.600 millones para este año.



Como tercera estrategia, Endeavor invita a los emprendedores a preguntarse si es prioritario expandir el negocio este 2023. “El Access to Market (acceso al mercado) es la prioridad estratégica más común para los emprendimientos dentro del ecosistema. El 60 % de las startups la incluyen dentro de sus tres prioridades principales, según McKinsey Company. Sin embargo, conseguir el equilibrio adecuado entre el crecimiento y la eficiencia será la tendencia dentro del ecosistema este año. Durante este 2023 los emprendimientos deberán jugar de forma más estratégica, evaluándose a sí mismas y dedicando su tiempo y recursos en los mercados donde opera actualmente, antes de pensar en un proceso de expansión”, reafirma Endeavor.



Acceso a capital

Como cuarta estrategia, Endeavor Colombia señala que la palabra mágica que deben tener en cuenta los emprendimientos este año, al momento de buscar capital, es 'rentabilidad'.



“Los fondos invertirán en modelos de negocio que sean significativos y que realmente solucionen problemáticas que las personas estén dispuestas a pagar, incluso cuando el presupuesto sea limitado. El hecho que haya menos dinero en los fondos, obliga a las empresas a mejorar su excelencia operativa y a tener un costo eficiente en la misma. Los inversionistas están volviendo a lo básico, fijando su interés en emprendimientos que crean valor real en el mercado”, señala un reporte de Endeavor.



Frente a las nuevas tendencias, la organización apunta que “convertirse en Unicornio ya no será una prioridad”. “Las cifras lo demuestran. El nacimiento de nuevos unicornios cayó a 19 emprendimientos que obtuvieron este estatus durante el último Q del 2022, un 86 % menos que la cifra registrada en último Q del 2021”, precisa Endeavor.

PORTAFOLIO