Emprendimiento: ¡Sí hay recursos!

Emprendimiento parece ser la palabra de moda, la escuchamos aquí y allá. La pregunta más interesante que nos hemos formulado desde Innpactia no ha sido entender a qué hace referencia este concepto que parece un poco esquivo. Por el contrario, nos hemos concentrado en responder la pregunta que posibilita el emprendimiento: ¿hay recursos realmente para emprender? y si los hay ¿en dónde están estos recursos y cómo poder acceder a ellos?

Nuestra investigación sobre el Panorama de Apoyo al Desarrollo interroga los datos capturados por Innpactia en las convocatorias abiertas para encontrarles una utilidad en el presente. Estos datos, por fortuna, son alentadores para los emprendedores colombianos, ya que existen varias posibilidades de financiar las ideas innovadoras, tanto por entidades internacionales como nacionales.



En el año 2018, se ofertaron 76 millones de dólares para emprendimiento, Colombia fue el mayor oferente de recursos para emprendimientos por convocatoria abierta. Se ofertaron 30 millones de dólares a través de tres entidades principalmente: iNNpulsa, el Fondo Emprender del SENA y Colciencias. Esto no significa, sin embargo, que el gobierno nacional sea la única fuente para obtener recursos para los emprendedores. Nuestra investigación encontró que también hay fondos internacionales que buscan financiar el emprendimiento, evidencia de ello es que, por convocatoria abierta, Colombia otorga el 38,9% de la oferta total que se está dando para el emprendimiento, y aunque es una cifra grande, no es ni la mitad de los recursos ofertados, por esta razón creemos que los fondos internacionales también son una buena oportunidad para los emprendedores colombianos.



Pasando al escenario internacional, encontramos que Reino Unido financió 20 millones de dólares, principalmente canalizados a través del Global Innovation Fund y los Estados Unidos financiaron 13 millones de dólares por medio de distintas entidades, entre ellas su agencia para el desarrollo -USAID por sus siglas en inglés-. Nuestros datos arrojan una conclusión interesante que deben tener en cuenta los emprendedores si quieren aplicar a las convocatorias abiertas de los fondos internacionales, que son el restante 62% de los recursos, y es que estos recursos son de competencia global, es decir, emprendedores de todo el mundo pueden aplicar para ganar estos fondos, mientras que los fondos canalizados a través de las instituciones colombianas como iNNpulsa, el Fondo Emprender o Colciencias, son exclusivos para los colombianos, por lo cual el nivel de competencia puede ser menor. Sin embargo, los réditos de ganar una convocatoria internacional son mayores, pues las rondas de inversión finales pueden dar un reconocimiento superior y tienen un networking más efectivo.



Los planes del gobierno nacional son que Colombia al 2025 sea una de las tres economías más innovadoras y al 2032 una de las más competitivas de América Latina, incrementando la productividad y la diversificación del aparato productivo. Creemos que no pecamos de optimistas cuando afirmamos que Colombia es un buen lugar para ser un emprendedor, más allá de lo que pueda significar esta palabra en muchos contextos. Lo



que observamos es que nuestro país tiene una posición privilegiada en la obtención de recursos específicos para apoyar este tipo de iniciativas. Los recursos locales son importantes pero los internacionales puede ser una gran ventana de oportunidades para los emprendedores colombianos.



