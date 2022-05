Empresas que más aportan a emprendimiento e innovación, según iNNpulsa

Archivo particular

En medio de la celebración por los 10 años de iNNpulsa, la agencia de emprendimiento e innovación, reconoció la labor y los aportes al ecosistema que han venido realizando siete iniciativas colombianas.



Asimismo, la entidad destacó que son cada vez más los talentos que se suman a cada uno de los proyectos que tiene iNNpulsa, como es el caso de Héroes Fest, Aldea, el programa de escalamiento empresarial, CEmprende, iNNpulsa Capital, entre otras.



“Desde el 2012 muchos emprendedores han encontrado en nosotros un gran apoyo. En esa línea de tiempo hay que destacar el nacimiento del proyecto Héroes Fest en 2014 que a 2022 ha impactado a más de 273.000 personas. En 2016 nació el proyecto Aldea que a la fecha lleva a más de 3.000 emprendimientos acelerados (…) entre otras iniciativas”, precisó Francisco Noguera, presidente de iNNpulsa.



Según cifras de la entidad, en esta primera década de trabajo, la agencia de innovación ha acelerado a 3.342 emprendimientos y ha ayudado a más de 200.000 personas en procesos de mentalidad y cultura de emprendimiento. Además de la generación de miles de empleos.



LOS GANADORES



En la categoría de Emprendimiento social, por su compromiso con la creación de valor para la sociedad y las comunidades que más lo necesitan, el reconocimiento fue entregado a Andrés Felipe Briceño, de la Fundación Reda.



En la categoría de Emprendimiento de alto impacto, por su modelo de negocio disruptivo de alto potencial de crecimiento, el premio fue para Manuela Sánchez, cofundadora de la plataforma Laika, e-commerce que se enfoca en la ventas de productos y servicios para mascotas.



“Nosotros hicimos parte del programa Aldea de iNNpulsa en donde nos ganamos una llave por $100 millones en asesorías y en cursos virtuales. Dependiendo del diagnóstico que recibíamos nos decían cuáles eran nuestras falencias y a partir de ello nos daban los cursos para seguir en el proceso. Lo que más nos funcionó fue el networking, porque finalmente eso nos ayudó a saltarnos unos pasos. Sin duda, la experiencia y las asesorías no ayudaron mucho en todo el crecimiento”, señaló Manuela Sánchez a Portafolio.



El premio a Emprendimiento femenino se lo llevó Laura Velásquez, cofundadora de Arkangel AI, un algoritmo de inteligencia artificial para la detección temprana de enfermedades; mientras que el reconocimiento al Emprendimiento Juvenil se lo llevó Mateo Bolívar Sierra, cofundador y CEO Contler.



“Este reconocimiento nos muestra que las mujeres estamos teniendo más voz y una gran presencia; estamos pisando fuerte en emprendimientos y en materia de tecnología. Estos procesos que hemos pasado con iNNpulsa han dado muchos frutos a lo largo del camino. Invito a aquellos emprendedores que quieran generar valor a que toquen las puertas y saquen adelantes sus ideas”, afirmó Laura Velásquez en entrevista.



Por su parte, en las categorías de Empresa innovadora y Empresa sostenible, sobresalieron Glasst y Agrobol, respectivamente. Glasst fue destacada por haber logrado integrar la innovación como parte esencial de su modelo de negocio y Agrobol porque su visión “genera un impacto positivo en la sociedad, el medioambiente y su desarrollo económico”, destacó iNNpulsa.



“Este hito valida el trabajo que hemos venido realizando durante aproximadamente 4 años, en los que le hemos apostado a la innovación disruptiva para transformar al país y aportar al desarrollo económico y social de Colombia. Este premio reconoce a Glasst como una de las empresas que han logrado hacer de la innovación una parte esencial de sus modelos de negocio”, resaltó Juan Camilo Botero, su fundador.



En la categoría de Empredimiento para el futuro, el reconocimiento fue para Karen Carvajalino, CEO y cofundadora The Biz Nation.



“iNNpulsa realmente tiene programas hechos para todo tipo de emprendedores. Hay emprendedores de todas las edades, de alto impacto, hay emprendedores rurales y esta entidad tiene un programa para cada uno. En mi caso, cofundé una plataforma de educación, junto con mis dos hermanas; somos tres mujeres de Cartagena, apostando por la educación y por la tecnología. Esta entidad nos ha permitido creer en nosotras y, sobre todo, han ayudado a consolidar el ecosistema en nuestro país”, come Karen Carvajalino.



Con respecto a entidades y aliados del ecosistema, en la categoría Entidades de educación, la Universidad Tecnológica del Chocó recibió el reconocimiento por su rol con la formación y consolidación de una mentalidad emprendedora.



Finaktiva fue destacada en la categoría de Entidad de apoyo financiero. Asimismo, las Cámaras de Comercio, por ser aliadas de los emprendedores, también recibieron un reconocimiento. En la parte de Incubadoras y Aceleradoras se destacaron Incubar Manizales y Rockstart.



Como Ecosistema internacional, el reconocimiento fue para Israel y Francia “por el compromiso de entidades y organizaciones de estos países en el desarrollo del ecosistema emprendedor e innovador Colombia”, destacó la agencia iNNpulsa.



PAÍS PARA INVERTIR



Según el balance que hace iNNpulsa, el país también se ha convertido en un destino atractivo para la inversión extranjera.



“Entre 2018 y 2022, ingresaron al país más de 5 mil millones de dólares en inversión de capitales de riesgo, 22 veces más que la recibida en el período comprendido entre 2014 y 2017. Colombia es hoy el tercer país de América Latina con mayor inversión de capitales de riesgo, después de Brasil y México”, destacó la entidad.



Por su parte, INNpulsa afirmó que también vienen trabajando para aumentar la inversión local en emprendimiento, a través de instrumentos de financiación para emprendedores y inversionistas nacionales.

JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio