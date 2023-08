Casi la mitad de la deserción educativa la genera el conflicto

La educación es uno de los sectores que más ha tenido dificultades en los últimos años a costa de la pandemia y otros desafíos adicionales. Andrea Escobar, presidenta de la Fundación Empresarios por la Educación, habló con Portafolio de los resultados de la segunda edición de la ‘Encuesta de Opinión en Educación’ en la que se reveló que para los hogares, la utilidad de la formación es motivo de interés.



¿Qué se opina acerca de la educación?



Los colombianos están percibiendo que la educación tiene una leve mejora en la utilidad frente al 2022 de 14 puntos. Pasamos del 63,9% en el 2022 a un 78,1% en el 2023. Por primera vez estamos haciendo la misma pregunta en ruralidad y nos encontramos que se ve en un 84% que es útil. Esto es interesante porque la zona urbana puntea un 77%.



¿A qué regiones llegó la encuesta en esta edición?



Tenemos representatividad en nuevas regiones como Barranquilla. Además contamos con un doble clic en ocho regiones, que son Valle del Cauca, la zona Pacífica, Orinoquia, Amazonía, Bogotá, zona Atlántica, Antioquia, Central y Oriente. Dentro ellas podemos profundizar especialmente en Medellín, Cali, Barranquilla, Bogotá.



¿Y en la ruralidad?



Este segmento es interesante porque tenemos cuatro niveles de desagregación en ciudades y aglomeraciones, zonas rurales intermedias, en rural disperso y en ruralidad general.



¿Cómo se está percibiendo la calidad?



En el tema de la calidad de la educación, en general encontramos que frente al año anterior se mueve un poco, no necesariamente mejora. El año pasado un 40% la percibían como mejor, pero este año está bajando al 39%. Las personas que opinan que está igual se mantiene frente al año pasado en un 19%.



Si nos vamos a los rangos de edad, los mayores de 65 años están encontrando que en el 2023 la educación realmente desmejora. Y en los rangos a partir de 46 años en adelante también estamos encontrando que decrece la percepción de mejoría. Lo que tenemos es un reto en la mejora de la calidad de educación.



¿Qué brechas identifican?



Hay un tema entre la ruralidad que es importante y es el de mejora en la educación en estas zonas. Se percibe una mejor la calidad de la educación en un 40%, casi que uno puede decir que la percepción de que la calidad entre urbano y rural está igual. Pero cuando les preguntamos entre urbano y rural, en las zonas rurales consideran que es peor porque está en un 44% y en la urbana está en 38%.



En las áreas del conocimiento es en donde se parquea la encuesta, más que decir que la brecha está en este lugar, lo que estamos entendiendo en la percepción de las diferentes variables que pueden componer el sistema educativo y cómo se puede avanzar.



Incluyeron una pregunta sobre los insumos...



La encuesta lo que puede decir en este aspecto es cuáles son los factores más importantes en el buen desempeño académico de los estudiantes que no sean solo los materiales. En el resultado nacional el 58,6% de los encuestados, dicen la forma de enseñar y evaluar del maestro. Pero también para un 37% serán las instalaciones de las instituciones educativas.



La asociación no es tan directa del material con el desempeño de calidad.



¿Cómo va la deserción?



Hay un tema interesante y es que ese me parece un dato triste que está en la encuesta y es que les preguntamos que cuáles son las principales razones por las que su hijo pudiera desertar de la escuela o la persona escolarizada de su hogar, nos marcó que el 48,6% desertan por conflictos y violencias entendidos en el país.



Y en un segundo punto, está la forma como enseñan y evalúan. Es un factor para que se deje de asistir a la escuela y eso está marcando un 33% y si nos vamos a las zonas rurales todo está conectado.



¿Cómo está el tránsito a la vida laboral?



El resultado que se compara frente al año pasado, crece de manera importante al seguir estudiando. También se aspira a trabajar en una empresa privada en un 50% y emprender o crear un nuevo negocio un 45%. Las zonas rurales, que nos parece interesante, está marcando también el 50% el emplearse en una empresa privada.



¿Cómo ven la reforma en la educación?



Colombia tiene que dar conversaciones profundas del sistema educativo. La realidad es que este es un país que sí tiene unas inequidades en el sistema. Hay que reconocer avances.



Pero cuando analizamos Colombia tiene 4.600 metas. De esas, el mayor porcentaje están concentradas en acceso (1.383) son acceso y 834 son permanencia.



El foco territorial de las metas no está en educación de calidad. La conversación es que se ponga sobre la mesa la importancia de reflexionar profundamente sobre el sistema educativo, es importante. Tiene que trascender en preescolar, básica y bachillerato antes de la media.

Zona rural vs. urbana

Una de las brechas en el sistema de educación se relaciona con la disparidad que existe en diferentes temas en las zonas rurales y urbana. De acuerdo con Andrea Escobar, se ha encontrado que en la ruralidad es donde hay más preocupación por la educación.



“Todos los puntajes salen más altos en ruralidad, es decir, en estas zonas del país esperan más de los maestros, de la calidad educativa en ruralidad y eso es muy algo interesante porque hay que prestarles más atención”, manifestó la presidenta.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista de Portafolio