‘Las redes son claves para los emprendedores’, Frutanna

Eugenia Paredes Sarria, nació en Popayán y es la gerente de Frutanna SAS, una compañía especializada que produce fruta deshidratada y que da pasos para afianzarse como empresa.



En ese camino, este mes estrena su planta de producción. La microempresaria narra su experiencia y destaca la importancia de apalancarse en recursos privados y públicos para salir adelante.



¿Qué hace Frutanna?



Es una empresa de mujeres caucanas que produce alimentos con alto contenido nutricional a base de frutas deshidratadas. De profesión soy politóloga, mucha gente me preguntaba qué hacía deshidratando. Y es que tengo una mamá, madre cabeza de familia y maestra de cocina que es pensionada. En 2018 me quedé sin empleo, algo complicado en una ciudad como Popayán.



¿Y cómo surgió la idea?



Mi mamá siempre me había enviado alimentos deshidratados a la oficina y comencé a venderlos. Y cuando me quedé sin empleo mi plan B empezó a ser el plan A. Y así nace nuestro emprendimiento, que en su momento se llamó “Los sabores de Anita, comida sanar con amor”.



¿Y cómo empieza el proceso?



Un día asistí a una reunión a la Red de Mujeres Emprendedoras de Popayán, que capacita en idea de negocio, y allí conocí a la Fundación Mundo Mujer que me cambió la vida.



¿Empezó a prepararse?



Sí, mi mamá tuvo restaurante y siempre tuve relación para la cocina. El conocimiento está ahí al alcance de la mano y empecé a capacitarme en inteligencia financiera, en todo lo que tiene que ver con la administración de mis recursos personales y empecé a asistir a sesiones de capacitación en la Cámara de Comercio del Cauca.



La Fundación Mundo Mujer nos hace un acompañamiento muy importante alrededor de las finanzas.



La ciencia política me dio habilidades en saber llegar al cliente y en las relaciones públicas. También pude entender que hay un ecosistema emprendedor en Popayán muy importante. Si había alguna convocatoria me presentaba.



¿Y cómo trabaja con la Fundación Mundo Mujer?



En el 2019 llegué al IV Foro Leonor Melo de Velasco y consolidé mi proyecto. Presenté mi producto, tuve la posibilidad de conocer otros procesos. El foro tenía un premio sorpresa y resulté ganadora. Consistió en $2,5 millones que sirvió como capital semilla para un horno de mayor de capacidad. Antes deshidrataba una libra de fresa. Una caja de fresa viene con 8 a 10 kilos y ya se puede procesar. La Fundación nos invita a capacitaciones y ruedas de negocios y no hemos perdido contacto.



¿Cómo ha avanzado?



He estado haciendo esa escala de crecimiento a través de la Fundación, pero también he aprovechado ese ecosistema empresarial de mi ciudad, con la Cámara de Comercio, con la Alcaldía, con la Secretaría de Agricultura y el Sena. Me presenté al Fondo Emprender en el 2021, por segunda vez, y nos ganamos el capital semilla $80 millones. Gracias a esos recursos este mes se inaugura la planta.



¿Cuál cree que ha sido su estrategia?



He carecido de músculo financiero y mi estrategia ha sido aprovechar las entidades, aprovechar lo público y lo privado.



¿Cuáles son las cifras?



El año pasado logramos $45 millones en ventas con la capacidad instalada que la Fundación Mundo Mujer aportó a mi empresa. Ahora, con lo que se logró del Fondo Emprender y el Sena nuestra meta es de $100 millones de marzo del 2022 a marzo del 2024. Espero estar en punto de equilibrio en cinco años.



¿Cómo comercializa?



En su mayoría, las frutas deshidratadas se venden digitalmente.



En el 2019 tuve un local pero con la pandemia se cerró. Y también empezamos a vender fuera de Popayán. Entendí que lo mío no era tener local, sino producir. También vendo a puntos físicos.



¿Cuál es la fortaleza del producto? ¿Qué espera?



La mixtura y que no tiene azúcar añadido, ni conservantes. Estoy dando los pasos para exportar y vender a grandes superficies. Ojalá tuviera el recurso para cumplir con todo de una vez, pero el paso a paso me ha permitido amar mi empresa, saber que impacto la sociedad, porque mi tema es también ser dinamizador de la economía de mi ciudad.



¿Qué aconseja a los emprendedores?



Soñar es la cuota inicial del éxito. Así que les aconsejo que sueñen. Si tienen una vocación, monetícela porque no hay nada más chévere que ganar por lo que usted ama, por lo que usted quiere. El tema de hacer un emprendimiento es de una red. Uno solo no va a llegar, en red se llega, puede que no más fácil, pero si se llega más seguro.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio