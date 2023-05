Llegar al 40% de los centros de contacto, meta de Ressolve

La propuesta de valor del emprendimiento Ressolve se centra en ayudar a las compañías a mejorar su comunicación con los clientes. Es por ello que emplean la inteligencia artificial para optimizar tiempo y recursos.



Harold Díaz Arango, cofundador y CEO de la empresa, habló sobre esta idea de negocio que busca crecer en la región.



¿Cómo nace este emprendimiento y cuál es el ‘Core’ de la empresa?



Hace cuatro años un cliente nos pidió analizar 40.000 llamadas en un mes. Nosotros aceptamos el reto y aprovechamos esas capacidades que teníamos, desde el punto de vista de análisis de datos y de ingeniería, e hicimos un mínimo producto viable, analizamos las llamadas. Al final, logramos generar un impacto positivo para el cliente, que conllevó a que se consolidara Ressolve.



Nuestro foco principal es la analítica conversacional y lo que hacemos es estudiar aquellas interacciones que existen entre las empresas y las personas, en las que se destacan clientes, proveedores o usuarios. Por ejemplo, quizás usted ha llamado a una empresa y escucha: “la llamada está siendo grabada y monitoreada para efectos de calidad y control”. Pues bien, nosotros somos una de esas empresas que estamos detrás del proceso. Gracias a la inteligencia artificial nos encargamos de analizar e interpretar la conversación y generar los insides de valor para la compañía.



¿Con cuánto dinero inició este proyecto?



Antes de lanzar Ressolve, ya veníamos trabajando en una empresa de software y algo que nos favoreció fue que desde el principio la compañía se financió con clientes. Nosotros no salimos a buscar rondas de inversión, sino que esto arrancó con clientes. Desde que arrancamos hemos tenido números positivos, lo que sin duda ha llamado la atención de los inversionistas.



¿Cuántos clientes tienen actualmente?



Nosotros nos enfocamos en un modelo B2B y actualmente nuestros clientes son los bancos, las aseguradoras, call center, compañías de consumo masivo, farmacéuticas, entre otras. Al día de hoy tenemos 27 clientes y estamos adelantando alrededor de 127 proyectos. Realmente nuestro foco es muy corporativo y nos enfocamos en ayudar a aquellas empresas que manejan un volumen de interacciones con clientes, aquí no solo se destacan las llamadas, sino también los chats.



¿Cómo ha sido que las empresas empiecen a trabajar con este tipo de herramientas que incluyen inteligencia artificial?



Nosotros no arrancamos vendiendo inteligencia artificial, la empresa inició vendiendo cómo generar eficiencias por medios de procesos automatizados y la inteligencia artificial es una de las herramientas que permite consolidar ese proceso.



Ahora está el boom del ChatGPT y afortunadamente esto ha permitido que las compañías a las que prestamos este tipo de herramientas sean más entendidas. Si bien al principio fue difícil llegar a explicar las ventajas que trae la inteligencia artificial, hoy vemos una gran aceptación.



Es de destacar que dentro del proceso de entrenar a la IA nosotros empleamos las ciencias humanas. Es así como hemos involucrado a sociólogos, antropólogos, lingüistas, y creemos que estos profesionales se van a convertir en los nuevos desarrolladores.



¿Cómo ha sido emprender en este campo?



Si bien tenemos un panorama lleno de incertidumbre a nivel mundial, pienso que contar con un gran equipo hace la diferencia. Nosotros hemos logrado crecer gracias a tener un equipo consolidado. Asimismo, pienso que emprender en este campo nos lleva a ser más creativos, innovadores y ser juiciosos en cada uno de los procesos.



¿Cuáles son los planes y la proyección que tiene la empresa?



Tenemos tres focos principales. El primero es consolidar el equipo comercial en los países en donde estamos (Colombia, México, Centro América, Perú y Chile) de hecho ya logramos abrir una oficina en México. El segundo foco irá dirigido en marketing y el tercer enfoque está dirigido en seguir consolidando el producto.



Queremos seguir creciendo y parte de nuestra apuesta para el 2025 es que cuatro de cada 10 centros de contacto utilicen nuestro producto.



Se analizan más de 3 millones de conversaciones

De acuerdo con la empresa, su tecnología se basa en algoritmos que extraen valor de las conversaciones habladas o escritas entre usuarios, cliente y compañías.



Al día de hoy analiza más de 3 millones de conversaciones al mes a través de contact centers, lo que permite mejorar estrategias de atención y experiencia.



Su principal diferencial es que la IA ha sido entrenada para analizar conversaciones en español con adaptaciones culturales latinoamericanas. Entre los nuevos avances se destaca el análisis de chats y analizar conversaciones en inglés. “Empezar a trabajar con un nuevo idioma ha sido uno de los requerimientos de algunos de nuestros clientes que atienden usuarios de otros mercados”, dijo Harold Díaz, cofundador.



JOHANA LORDUY

Periodista de Portafolio