‘Queremos prestar servicios financieros a comercios’: Bold

En el último año, la fintech Bold ha venido destacándose en el ecosistema nacional de startups, al punto que ya aparece en el top de 10 de los emprendimientos con más proyección, según el reporte ColombiaTech 2022-2023.



José Fernando Vélez, cofundador y presidente de esta empresa, habló sobre la propuesta de valor del emprendimiento que gira en torno a datáfonos, así como de sus planes para el segundo semestre.



¿Cómo nació este emprendimiento?



Soy un emprendedor casi de carrera y hace algunos años había tenido la oportunidad de lanzar un emprendimiento relacionado con pagos por internet. Y si bien el mercado de las transacciones online había crecido, todavía el campo presencial de pagos tenía una gran oportunidad. Luego de vivir un tiempo en Brasil y de conocer cómo estaban surgiendo las nuevas propuestas de fintech, decido traer una propuesta a Colombia.



Entonces, desde el 2019 venimos trabajando en una oferta especializada en los pequeños comercios en la cual ellos puedan aceptar pagos con tarjeta. Nos ha ido muy bien, teniendo en cuenta que iniciamos de lleno en pandemia. Aunque al principio fue muy duro, eso también generó que se desarrollara mucho más el ecosistema de pagos electrónicos, incluyendo los pagos con tarjetas.



Parte de sus servicios se enfoca en la venta de datáfonos, ¿cómo ha sido llegarle a los comercios?



La verdad ha sido un proceso bastante fácil, ya que muchos comercios pequeños estaban perdiendo ventas al no recibir pagos con tarjeta. La propuesta de valor es muy buena, puesto que termina siendo un beneficio para los pequeños negocios. En cuestión de una hora los comercios pueden estar vendiendo a través de nuestros datáfonos. Contamos con una fuerza comercial que visita a los comercios y les ayuda en todo el proceso.



¿Cómo se puede adquirir un datáfono?



Contamos con dos propuestas de datáfonos. Hay un equipo, que es el más sencillo, que depende del celular y que se conecta por bluetooth, mientras que el otro es un datáfono normal, aquí contamos con varios modelos. Adquirirlo es muy fácil, el usuario solo se registra, paga por el equipo (desde $59.000) y nosotros solo le cobramos el 2,99% por la transacción. Es de destacar que recibimos todas las tarjetas con el fin de que los comercios no pierdan ventas.



¿Cuántos comercios en el país usan Bold?, y ¿cuál es la meta para 2023?



Hemos vinculado a más de 330.000 comercios. Hoy día contamos con clientes en todo el territorio nacional y de diferentes industrias. Somos fuertes en restaurantes, en clínicas odontológicas, ópticas, en almacenes de ropa, entre otras. La meta es llegar a 500.000 comercios vinculados para este 2023.



En promedio, ¿cuántos datáfonos compran los comercios?



Entre más grande sea el comercio más datáfonos va a requerir. Tenemos clientes que cuentan con 200 o 300 datáfonos. Pero en promedio los comercios sacan entre uno o dos datáfonos. En términos generales, tenemos una vida útil larga entre los clientes.



¿Cuál es la tecnología que hay detrás?



Los datáfonos Bold cumplen con los estándares de seguridad. Contamos con todas las certificaciones que nos permiten proteger, almacenar y transmitir de forma segura los datos de los clientes mediante las principales franquicias Visa, MasterCard, Maestro, entre otras. Si bien los datáfonos son importados, el software que hay detrás es desarrollado por la empresa.



¿Cómo les fue en este primer trimestre?



Estamos creciendo muy rápido, pero sí se hemos notado la desaceleración económica en nuestros clientes, ya que los comercios están vendiendo menos de lo que vendían el año pasado.



¿Cuáles son las proyecciones de la empresa?



Nosotros no solamente nos vemos como una empresa de pagos, sino que más bien como una plataforma de servicios financieros. Y si bien arrancamos con pagos queremos ir más allá. Este año la apuesta es lanzar la Cuenta Bold y para ello constituimos una entidad financiera en Colombia y estamos en proceso de iniciar. La idea es ofrecerle al cliente el datáfono, la cuenta en la que se abonarían los recursos, una tarjeta débito y también crédito.



Es de destacar que nosotros ya tenemos esa alternativa de crédito con el fin de que los comercios puedan comprar sus insumos y empleamos la información del procesamiento de pagos para analizar el perfil de riesgo. Queremos ofrecer un conjunto de servicios financieros a los microempresarios. Estaremos muy enfocados en crecer en Colombia.



¿Cuántos créditos han otorgado a los comercios?

Según señaló José Fernando Vélez, presidente de Bold, la fintech ha otorgado más de 3.000 créditos. La meta que tienen para este 2023 es llegar a unos 20.000 créditos.

Frente a cómo se comporta la cartera vencida, Vélez apuntó que los microempresarios demuestran un buen comportamiento en sus pagos.



Por otro lado, con el fin de seguir ayudando a los comercios y a los emprendedores del país, la empresa anunció el lanzamiento de un nuevo programa, de la mano de Endeavor, para enseñar temas de finanzas, mercadeo, entre otros frentes.



“Queremos entregar conocimiento que les permita a los emprendedores del país seguir creciendo en sus negocios”, comentó Vélez.



JOHANA LORDUY

Periodista de Portafolio