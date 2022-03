'Es posible emprender en sector inmobiliario, pese desafíos': Acasa

Acasa, de un negocio familiar, a convertirse una de las Proptech con más éxito en Colombia. El emprender usando la tecnología fue la convergencia que usaron dos hermanos y un amigo colombianos para llevar el negocio de comprar vivienda usada directamente al comprador, agilizando los trámites y acortando los tiempos a la hora de invertir en vivienda.



Todo empezó hace 15 años con Mauricio y Nicolás Peñaranda, quienes realizaban inversiones en bienes raíces en Bogotá y conocían muy bien el sector, a los siete años, Eduardo, amigo de toda la vida se unió al proyecto.



“Sabíamos todos los problemas y puntos de fricción que el proceso de compra y venta tiene. Con el auge de las proptech en USA y en Latam nos dimos cuenta que a través de tecnología y con una oferta innovadora de productos podríamos cambiar la forma en que la gente se cambia de hogar”, indicó Eduardo Restrepo, cofundador.



“Nos conocíamos de toda la vida, nos graduamos juntos de la Universidad y pasamos de comprar apartamentos viejitos, remodelándolos y vendiéndolos a crear esta plataforma, al ver esa revolución que se estaba dando en el mundo de finca raíz, vimos que era un excelente momento para hacer algo, así empezó Acasa”, relató.



De esta manera, arrancaron los tres con una idea en la cabeza, en pleno proceso de reactivación económica en el país y rápidamente lograron conseguir fondos en una ronda pre-semilla con varios fondos de capital de riesgo de la región y “ángeles inversionistas”.



“A comienzo de 2021, levantamos esa ronda pre-semilla en mayo por un poco más de USD$1 millón, liderada por un fondo de capital privado en México y eso nos permitió iniciar operaciones rápidamente”.



Así este proyecto empezó a tomar forma, poco a poco creciendo paso a paso y con el entero conocimiento del sector, intentando facilitar siempre el proceso de compra de un inmueble.



“Queríamos que el comprador o vendedor pudiera desentenderse del todo, que la casa sea su único contacto para todo el proceso y ayudarlos con todo”, añadió.



Su razón social, según el socio fundador quiere expresar ese esfuerzo, pero a su vez, esa cercanía, que no sea simplemente una vivienda, sino un hogar.



“Queremos llevarte a tu nueva casa, porque es lo que hacemos, no solamente es financiar, es acompañar todo el proceso para que sea agradable”.



Y con este mercado en constante crecimiento y que es tan demandante, la startup planea ir codo a codo con el mercado.



“Desde el 2020 con la pandemia, y los efectos que vimos en 2021, este sector se vio impulsado, hemos visto que las personas quieren adaptarse a nuevas propiedades ya sea para agrandar su casa porque necesitan más espacio para oficina o sus hijos, o ya sea más bien para moverse a una casa más pequeña porque necesitan adaptarse a una nueva realidad financiera, ahí estaremos apoyando a todas las personas”, manifestó Eduardo Restrepo.



PROCESO DE EMPRENDER EN COLOMBIA



Para los tres amigos, si bien conocían el proceso de emprender en un país como Colombia, consideran que aunque hay retos, si hay iniciativa y compromiso se puede realizar.



“Es retador para una startup colombiana poder acceder a fuentes de capital afuera, tiene sus complicaciones adicionales. También es retador en un país en el cual hay procesos un poco difíciles o tortuosos cuando uno se quiere mover muy rápido, lLograr adaptarse a esos procesos es difícil”.



Sin embargo, pese a los desafíos, los empresarios ven cómo la transformación digital en el territorio colombiano empieza a ir a la par con las exigencias de los mercados regionales y las necesidades de los compradores.



Para todos aquellos soñadores, Restrepo los anima a emprender.

“Es el momento de hacerlo, el sector inmobiliario es el activo más grande que hay, no hay mejor momento que el de ahora para hacerlo, ya que el dinamismo y la oferta de los productos lo permiten”.

