¿Cómo se aprende a sobrellevar el fracaso?

A partir de su experiencia personal como emprendedor y conferencista, Fabián González, llega con este libro para instruir, a todo aquel que empieza una idea, sobre cómo mantenerla firme a partir de cimientos ordenados.



¿Cómo surge la idea de este cuarto libro?



Yo soy ingeniero administrativo y tengo una especialización en negocios internacionales, pero en 2010 me di cuenta que me quería reinventar y ese cambio llegó en 2012 cuando decidí publicar un libro. Me hice escritor y emprendedor y alrededor de esa idea surgió un negocio: la Escuela de Expertos Emprendedores.

Cuando empecé a tener cierta visibilidad a través de mi trabajo como conferencista, de donde salieron eventos y contratos, me di cuenta que se generó un proyecto de negocio alrededor de esa idea y que había que organizarlo.



Entonces el libro surge como parte de la experiencia personal donde tuve que además de saber de lo que conocía, aprender habilidades como gestionar números, contratar personas, crear sistemas en la organización, gestionar mi tiempo y aprender a vender.



¿Con qué criterio se organizaron los pasos?



El criterio es como la forma de construir una casa, uno empieza aa edificarla no por el tejado, sino por los cimientos.



Hoy el emprendimiento es algo que la gente está buscando como una segunda opción, pero el problema es que se van detrás de una idea sin la conciencia del proceso previo. Hay gente que es emprendedora por naturaleza, pero hay gente que no. Y cuando una persona no es emprendedora por naturaleza tiene que desarrollar esas habilidades: visión, capacidad de marcarse objetivos y mantenerse motivado en ese proceso.



Luego tiene que haber un plan de acción, aprender a ajustar el camino y ser muy recurrente porque de 10 ideas que tengamos 9 van a fracasar y solo una va a funcionar. Y por último, está la parte que tiene que ver con sistematizar los recursos, armar un equipo de trabajo y aprender de marketing y de finanzas.



¿Qué es la marca personal y cómo se construye?



La marca personal es un concepto que surge en 1997 en la revista Fast company por Tom Peters, quien dice que la gente debe venderse como un detergente. Pero luego de 20 años, el concepto apenas está calando.



Básicamente la marca es cómo nosotros utilizamos las herramientas de marketing tradicional en aras de poder vender nuestros productos y servicios como personas, como profesionales. Todos ya estamos creando una marca y la forma más fácil de definirlo es con una reputación profesional, cuando uno se forja una reputación profesional se está construyendo una marca.



Pero para constituirla, lo primero es identificar en qué se es bueno y luego hay que visibilizar ese mensaje con herramientas para que la gente lo conozca. Hoy las redes sociales son una forma en la que se visibiliza mucho la marca personal, pero el error es creer que la marca es tener un montón de seguidores, lo importante es que definir la identidad y el mensaje.



¿Cómo evalúa el apoyo al emprendimiento en Colombia?



Creo que comparativamente Colombia es un país más orientado a apoyar el emprendimiento que, por ejemplo, España, donde yo estoy. Aquí la mentalidad de la gente es vincularse al Estado para conseguir un trabajo de por vida.



Creo que el tema de que la tasa de fracaso en emprendimientos aumente se debe más al hecho de que a veces las personas que emprenden lo hacen más por una necesidad personal, es decir porque no tienen trabajo, o porque un amigo dice que es bueno, y no por convicciones sólidas.



Una motivación sólida, por ejemplo, es que una persona tenga una pasión, un compromiso, una habilidad, un conocimiento previo que le lleva a ese emprendimiento. Por eso cuando una persona no conecta emocionalmente con ese producto la posibilidad de qué se prendimiento funciones muy baja.

¿El dinero es una limitante para emprender?



El dinero, dependiendo del proyecto, puede ser una limitación, pero creo que si algo tenemos la capacidad, especialmente los colombianos, es de rebuscarnos la vida.



Entonces el dinero puede limitar, pero no debería serlo. Es decir, si yo voy a montar una empresa de galletas que necesita una planta y máquinas, pues voy a tener que iniciar con un capital, pero hoy en día existen modelos como el de startups que ayuda a que antes de meter dinero en unos costos, sin saber si va a funcionar, podemos por ejemplo, alquilar o subarrendar una empresa que se dedique hacer galletas y empezar a probar si realmente mi producto funciona.



¿Cómo se aprende a sobrellevar el fracaso?



La mejor manera de sobrellevar el fracaso es fracasando muchas veces. Cuando nosotros hacemos callo, cuando nos hacemos más fuertes en el momento que nos digan que no, que digan “después”, “ahora no se puede”, solo ahí vamos a aprender.



De hecho, en las ventas lo que hace a un buen emprendedor no es el que venda mucho, sino que muchas veces le van a decir que no. Por lo tanto, es tener esa capacidad de “aguante” y mantenerse firme en este proyecto para al final triunfar.



Al final no hay que hacer caso a lo que diga la gente, sino enfocarse con cabeza, y siguiendo los pasos.



MARÍA CAMILA PÉREZ GODOY

Periodista Portafolio