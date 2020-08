Facebook impulsará ‘startups’ locales con dos programas

Por medio de dos programas, Facebook impulsará a cerca de 50 ‘startups’ en Latinoamérica. La idea es aprovechar la migración que las empresas hicieron a plataformas digitales en la pandemia y darles más herramientas para destacar.



(Lea: ‘La pandemia nos va a llevar a mejorar en emprendimiento’)



“Tenemos dos soluciones para desarrollar el ecosistema emprendedor no solo en Colombia, sino en la región para aprovechar que los consumidores también experimentaron un proceso de digitalización que ha dado paso a nuevos hábitos de consumo”, explicó Paulina Arreola, gerente de Programas para Desarrolladores de Facebook en Latinoamérica.



(Lea: Carrera contra la transformación digital: nuevo reto para las empresas)



Las empresas se ajustaron a la incertidumbre e impacto económico, pero también al aislamiento y a las medidas de prevención.



“Este año lanzamos dos ediciones en la región, una en alianza con MassChallenge, el acelerador de Facebook enfocado a resolver problemas de conectividad en internet, y el otro, en asociación con Plug and Play para construir plataformas de comercio electrónico. Decidimos buscar compañías, sobre todo en este año que ha cambiado tanto nuestra vida, para apoyarlos durante tres meses con mentorias para que los negocios crezcan y tengan una mejor cultura”, agregó.



En el primer programa se seleccionarán hasta 30 startups que recibirán orientación del programa ‘Conectividad de Facebook’ para ayudar a ampliar su impacto y llevar a más personas a tener internet.



En el caso de comercio, el objetivo es hacer que las compras sean perfectas y que cualquiera, un emprendedor o la marca más grande, pueda usar estas aplicaciones para conectarse con los clientes. Se seleccionarán hasta 20.



El Programa de Comercio recibirá solicitudes de toda la región, incluyendo Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú. Mientras que el de conectividad incluirá también a las de los Estados Unidos y Canadá.



“Esto inicia a finales de octubre con la mentoria. No los tenemos en un sector específico, lo importante es que estén resolviendo alguno de esos problemas y no importa si lo hacen desde la infraestructura, inteligencia artificial, realidad virtual, pero que lleguen por ejemplo a las zonas que requieren el internet para estudiar y trabajar y más con la coyuntura”, agregó Arreola.



De acuerdo con una encuesta que Facebook realizó con la OCDE y el Banco Mundial los canales digitales han ayudado a los pequeños negocios a mantenerse activos durante la pandemia. Si bien 92% de los encuestados aseguran haber disminuido o detenido las compras, y un 73% ha sufrido algún perjuicio económico, el 45% adquiere productos a través de aplicaciones o sitios web de cadenas de supermercados, y 46% realiza compras en línea a través de su smartphone por lo menos una vez a la semana.



“La innovación tras la pandemia vendrá de los emprendedores, queremos escuchar, conocer y ver en qué está trabajando el talento en América Latina y en Colombia”, agregó.



Antes, estas opciones estaban solo para las personas, pero con la actualidad se abrió la posibilidad para la aceleración de las empresas.



“Colombia es uno de los principales ecosistemas emprendedores de la región, esperamos muchas empresas del país, porque vemos desde Facebook que el comercio desde la app es una apuesta clara y se ha vuelto el principal medio de compras en regiones como Asia y se puede replicar en América Latina”, apuntó.



Las empresas interesadas en participar en la convocatoria del programa de comercio podrán aplicar en www.plugandplaytechcenter.com/facebook-accelerator-commerce/ y para el caso de la conectividad, pueden hacerlo en www.espaciostartupmc.com/facebook-accelerator.