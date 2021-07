La respuesta de la feria Buró a polémica por una porción de pizza

La feria Buró 2021 está en boca de todos, y es debido a una controversia que se armó por un pedazo de pizza.



Todo se dio a conocer el miércoles en la noche, tras la denuncia de un joven, identificado como Pablo Matiz y quien aseguró que María Alejandra Silva, cofundadora de Buró, le negó un pedazo de pizza a un trabajador de logística.



De acuerdo con el relato de Matiz, el pasado miércoles 14 de julio, trabajaron hasta pasadas las 11 de la noche, por lo que la administración del evento compró una pizza para "todo el 'staff' de Buró". Explicó que cuando fue por su trozo, preguntó si podía llevarle a un operador logístico, quien aún estaba en el lugar.



"La respuesta fue un rotundo 'no'. Quedé un poco confundido y realmente pensé que me estaban haciendo un chiste o algo así, pues había pizza de sobra", aseguró.



Y agregó que, ante la negativa, ofreció un trozo de su parte al operador, pero María Alejandra Silva no se lo habría permitido.



"Me preguntó si me iba a comer la pizza o se la daría al operador. Le respondí que se la iba a dar y me dijo: 'No, entonces no lo puedes coger'", añadió.



Según Matiz, se retiró sin la pizza y volvió al momento para hablar con Silva y renunció.



Al día siguiente, este jueves 15 de julio, regresó como visitante a Buró, que está en el Gimnasio Moderno, de Bogotá. No obstante, fue retirado de forma del lugar.



Videos compartidos en redes muestran que lo sacaron con una fuerza innecesaria.



LA RESPUESTA



María Alejandra Silva habló con la emisora 'W Radio' y dijo que la pizza se había comprado de acuerdo al número de colaboradores presentes esa noche.



Sostuvo que hay personal vinculado directamente con su organización, mientras que otros son contratados por terceros, a quienes ella no puede alimentar por ser personal vinculado con proveedores.



Asimismo, fue enfática en que ella se preocupa por sus colaboradores, de lo contrario, no hubiera pedido la pizza.



Frente al porqué Matiz fue retirado de Buró cuando asistió como visitante, Silva sostuvo que el joven estuvo allí para buscar protagonismo.



"Él llega a la feria, paga su boleta y empieza a caminar por la feria tratando de tener protagonismo por este hecho (...) Alguien que está insatisfecho con la organización, que está insatisfecho con estar con Buró, no debe estar ahí", explicó.



Mencionó que el encargado del 'staff' era un amigo de Matiz, quien le pidió que se retirara.



"Hablan varios minutos y es ahí cuando el logístico le dice como: 'Oiga, tengo que sacarlo a la fuerza'. Lamentamos los hechos de ese forcejeo que hubo. Lo lamentamos y, claramente, es algo a mejorar", concluyó.



Asimismo, la feria también publicó un comunicado al respecto.



Dijo que en cada detalle han pensado “velar por el bienestar del equipo de trabajo” y que “los hechos ocurridos se presentaron en una situación de alta tensión”.



“Rechazamos cualquier acto de agresión y hecho que incentive la violencia, y pedimos disculpas a la comunidad Buró, sobre la situación presentada con el logístico de seguridad, quien optó por una conducta que no representa los valores de Buró", se lee.



También, indicó que sus aliados y contratistas “están comprometidos por velar por las condiciones laborales de sus equipos de trabajo (incluyendo alimentación, uniformes, transporte)”.



Y dijo que se investigará el caso “con el objetivo de generar una experiencia cada vez mejor a nuestros distintos grupos de interés” y que lo ocurrido sirve como lección para “abordar estas situaciones de una manera diferente”.

Buró reúne a 300 emprendedores de diseño, arte, fotografía y gastronomía, y genera más de 4.000 empleos directos e indirectos (logística, seguridad, aseo, brigadistas, contratistas de los stands).



