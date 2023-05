Agéndese para la edición primavera de la feria de emprendimiento EVA

Del 4 al 7 y del 11 al 14 de mayo volverá a la capital del país la Feria EVA ‘Edición Primavera’, que para esta ocasión espera reunir a más de 415 emprendimientos y atraer a más de 250.000 visitantes.



(Vea: Abren convocatoria para convertir a 80 colombianas en desarrolladoras).



La feria contará con más de 8.000 m2 de exposición, en un circuito ferial que conectará el boulevard de tiendas del Parque de la 93 y el pabellón de la esquina de la Carrera 13 con la Calle 94. Además, tendrá el icónico escenario Talk & Music alterno en la esquina de la 94 con 13, así como una zona gastronómica.



“Nos esforzamos por ser un espacio en el que trabajamos con respeto, admiración y con ilusión por co-crear una plataforma única para el fortalecimiento del emprendimiento del país. Edición tras edición buscamos darle a nuestras marcas un espacio único y propicio para el networking, el posicionamiento y visibilidad de sus negocios y lograr sus metas comerciales. Esta será una edición mágica, una edición inspirada en la primavera y en el concepto de EVA en el país de las maravillas”, comentó Ana María Gómez, fundadora y directora ejecutiva de EVA.



(Vea: ‘Startups’ que se destacan en los 6 sectores líderes).



Es así como la Feria EVA ofrecerá una amplia variedad de opciones en distintas categorías como: moda, joyería, hogar, bienestar y cuidado personal, niños, mascotas, gastronomía, entre otros.



Igualmente, esta versión contará con la participación de reconocidas marcas y emprendimientos como: Yaquut, Mijal Gleiser, Kelly Bello, Oh Hello Miu de Viviana Grondona, Guash de María Clara Rodríguez, El Garaje by Mile de Milena López , Yidios Hakim, Sofia Llanos, The Nylon Club, Zierra Leona, Breathe, KUPA, entre otras.



Manteniendo su pilar social, EVA apoya desde 2021 a la fundación “Abraza un Sueño” y junto a Fanny Lu apoyarán a las marcas de Emprendelú, fundación creada por la artista y que junto a EVA potencializan el crecimiento de mujeres emprendedoras que estarán presentes con sus propuestas en esta edición.



(Vea: Ancestral, la marca hotelera de lujo sostenible y hecho a mano).

PORTAFOLIO