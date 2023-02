Filamental, marca de accesorios sostenibles que exporta sus creaciones

Archivo particular

Daniela Corredor Guerrero, ingeniera industrial, y Víctor Andrés Castillo Gómez, arquitecto, mayores de 30 años, son socios de Filamental, un emprendimiento que se ha enfocado en el diseño, producción y comercialización de accesorios sostenibles.



La propuesta de la pareja se basa en la creación de piezas a partir de plástico de maíz, con tecnología aditiva de impresión 3D.



La presentación del insumo principal que utiliza la marca se llama filamento y de ahí se deriva el nombre de la marca.



“El material que nosotros usamos es un bioplástico, un plástico que se hace a base de maíz y de caña de azúcar, es biodegradable y renovable. Consideramos que es mucho mejor que otros insumos”, comenta Carrillo.



Desde su sede en Bucaramanga, con 18 impresoras 3D, Filamental trabaja las piezas, una a una, bajo pedido y con un tiempo de respuesta muy rápido, por lo que es muy difícil tener inventario, “lo cual es una ventaja que se traduce en una baja generación de desperdicio”, agrega.



“Nuestro valor agregado está en poder potencializar al máximo las capacidades de impresión en 3D. Realmente desde el momento en el que empezamos con Filamental nos preocupamos por tener un producto final -con una marca detrás- y no un medio para llegar a un producto final. Hasta el empaque es hecho en 3D”, advierte el emprendedor. “Lo único que no se desarrolla con está tecnología son los pines en acero inoxidable para que la gente pueda usar las piezas. Encontramos que era lo mejor para que no diera alergia”.



Los canales

El 80% de sus ventas se da a través de su página web, pero también cuenta con alternativas de distribución en tiendas físicas para visibilizar su marca y lograr ventas presenciales.



“Tenemos aliados comerciales, multimarca, que venden nuestros productos pero sentimos más que el valor de esa presencia está en la posibilidad de que las personas se puedan acercar a los productos y conocerlos más”.



Ese es el caso de la distribución que hacen a Agua de León y Bahue en Cartagena, en Barranquilla con Blima, en Bogotá, también con Bahue, y en Bucaramanga con Bule, explica Víctor Castillo.



Pero el paso de trascendencia lo dan con la internacionalización, después de haber intentado hacerlo sin éxito hace un tiempo por las dificultades en costos que representa esa tarea para una marca que apenas está surgiendo.



Sin embargo, retomó la idea porque hace unos meses Filamental estuvo en una feria en Nueva York, donde fue merecedora de un premio, lo que le ha permitido proyectarse a nivel internacional.



Actualmente, está en Estados Unidos con la cadena Urban Outfitters. Igualmente, distribuye a Proyecto República en México. La meta que se han fijado estos emprendedores, es que las ventas de Filamental en el exterior alcancen los US$30.000 mensuales a finales del año, explica Víctor Castillo.

El concepto

Filamental, marca que crece con una estrategia de mercadeo y promoción, se caracteriza por su estilo colorido y de vanguardia, dicen sus fundadores.



Daniela Corredor explica que el público objetivo de sus productos son mujeres jóvenes, de 25 y 30 años, multiculturales, dueñas de un estilo de vida alternativo y moderno, que valoran las acciones de impacto positivo hacia la naturaleza y el cuidado del planeta.

La marca también va dirigida a hombres que se sienten atraídos por esos productos únicos y diferentes.



Su portafolio comprende, principalmente, aretes, collares, anillos y los earcuff - pendientes que no necesita agujero en la oreja para llevarlo- .



La empresaria dice que dentro de los planes está que en un futuro cercano la marca se extienda a otras líneas de productos.



En ese sentido, avanza el caso del portafolio de Hogar, con jarrones, lámparas, servilleteros y hasta cuadros, por ejemplo, mientras que en Kids la intención es adaptar a los niños los accesorios con el fin de que mamá a hijas se sientan identificadas y puedan usar las mismas piezas.



El 2023 también trae una colaboración con empresas médicas, para desarrollar lo que ha denominado el concepto Filamedical.



En diciembre pasado la marca presentó la colección Suite 44, inspirada en la celebración, el color y el brillo, alineada para las expectativas de lucir de manera apropiada para las celebraciones de fin de año. La nueva propuesta introduce cristales y metales a la marca, para acentuar detalles de su trabajo en impresión 3D.



Actualmente, dicen estos emprendedores, la compañía continúa su expansión y crecimiento, con 5 personas que atienden la producción en Bucaramanga y 10 más en dos equipos de mercadeo satélite.

