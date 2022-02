Fondo de capital llega a Colombia para invertir en emprendimientos

El ecosistema de emprendimiento de América Latina vive un momento de crecimiento sin precedentes y cada vez es más atractivo para los grandes fondos internacionales que están liderando las inversiones de venture capital en la región.



Tan solo en 2021, las startups latinoamericanas recaudaron 14,8 mil millones de dólares, una cifra mayor al total de capital invertido en la región en los seis años anteriores, según datos de PitchBook.

La oportunidad de catapultar la economía digital es enorme, además, si se tiene en cuenta que de los más de 600 millones de habitantes latinoamericanos, solo el 46% tiene acceso de banda ancha fija, de acuerdo con ell Banco Mundial.

Colombia, que se destaca como uno de los ecosistemas y mercados regionales más relevantes, junto a Brasil, México y Argentina, también hace parte de ese crecimiento: en 2020, por ejemplo, las startups del país generaron ingresos por 87 millones de dólares, mientras que el año pasado elevaron la cifra a 274 millones de dólares, según un informe de la plataforma Tusdatos.co.

Ante este panorama, Newtopia VC, la firma de capital de riesgo más activa de Latinoamérica, llega al país luego de haber lanzado en agosto de 2021 su primer fondo de 50 millones de dólares para invertir en talento latinoamericano. Su objetivo es acompañar a los emprendedores colombianos a encontrar el producto adecuado para el mercado, lograr sus metas iniciales y establecer las bases para que puedan crecer a nivel regional y global.

El fondo busca invertir en tres etapas de inversión: 100 mil dólares en startups en etapa pre-semilla; entre 250 mil dólares y 500 mil dólares en etapa semilla; y USD $1 millón de dólares en Serie A, está última como seguimiento para las compañías tecnológicas emergentes en las que se haya invertido en los estadíos anteriores.

Pero no solo se trata de inversión. Newtopia acompaña a los emprendedores a transitar el Valle de la Muerte y lograr la Serie A, algo que muy pocas startups pueden alcanzar. Para ello ofrece un programa práctico de “emprendedor a emprendedor”, con talleres y mentorías donde se brindan las herramientas para la organización, crecimiento y escalamiento de la startup. También apoyan a los emprendedores en la estrategia de Fundraising a medida de las necesidades de las startups en materia de desarrollo comercial, contratación, lanzamientos, entre otros.

“Nos entusiasma el crecimiento que hemos visto en el ecosistema de Colombia en estos últimos años, no solo por los casos destacados como el de Rappi, sino por el impacto multiplicador de los mismos en otras startups. Desde Newtopia queremos ser parte activa, apoyando en sus primeros pasos al talento colombiano que busque transformar a la región y el mundo”, expresa Mariano Mayer, General Partner & Co-founder de Newtopia VC.

“El ecosistema en la región está alcanzando un punto de madurez nunca antes visto, no solo por la cantidad de inversión de venture capital que está alcanzando cifras récord, sino también por casos exitosos de emprendedores creadores de unicornios que inspiran a las nuevas generaciones a pensar en grande y resolver problemáticas de toda la región o incluso del mundo”, agrega Sacha Spitz, General Partner & Co-founder de Newtopia VC.

Newtopia VC está conformado por un equipo de seis actores clave dentro del ecosistema emprendedor latinoamericano: Patricio Jutard, cofundador de Mural (en 2020 se convirtió en el octavo unicornio argentino); Mariano Mayer, ex Secretario Nacional de Emprendedores y Pymes en Argentina y fundador de Marea Venture Partners; Sacha Spitz, cofundador y socio de Yavu Ventures, y ex director de la Incubadora de la Universidad de San Andrés; Jorge Aguado, ex Secretario Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Argentina; Juan Pablo Lafosse, fundador y ex director general de Almundo (una de los las principales agencias de viajes online en la región); y Diego Noriega, Mentor y Emprendedor Endeavor, fundador de más de 23 startups, cofundador de alaMaula y ex gerente general de LatAm eBay.

El fondo también ha logrado crear una comunidad de más de 70 fundadores de primer nivel entre inversionistas, asesores y socios que representan una guía invaluable para que las compañías de su portafolio logren sus objetivos de negocio. Entre ellos se destacan nombres de la talla de Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre; Martín Migoya, cofundador y CEO de Globant; Miguel Santos, fundador y CEO de Technisys; Emiliano Kargieman, fundador y CEO de Satellogic y Matías Woloski, cofundador y CTO de Auth0.

Con 30 inversiones en el último semestre en startups como Wibson, Clood, Yerbo, Wibond, Exactly, Hunty, Enigma y Botin, Newtopia VC es en la actualidad uno de los fondos de venture capital más activos de la región y ya cuenta con inversiones en startups colombianas.

HUNTY, LA PRIMERA APUESTA DE NEWTOPIA EN COLOMBIA

Reconocida como una de las 100 mejores startups de Colombia en 2021 y una de las tres del sector empleo que entraron en el listado de Forbes, Hunty es la primera inversión de Newtopia en el país y una de las compañías más prometedoras de su portafolio.

Se trata de una plataforma que ayuda a las personas a encontrar trabajos al conectarlas con mentores de clase mundial que los preparan para el proceso de búsqueda laboral y cuyos servicios solo se pagan cuando las personas son contratadas.

Este modelo ya lo han implementado compañías como Globant, Alpina, Rappi, Frubana, Mensajeros Urbanos, Linio y Mercado Libre, entre otras.

Hunty fue fundada el 1 de diciembre de 2020 por Sebastián Caro, Santiago Lafaurie, Valentina Smith y Francisco Camacho. En octubre del año pasado recaudó 2 millones de dólares en una ronda de inversión semilla liderada por QED Investors, una importante firma de venture capital de Estados Unidos, así como con la participación de otros fondos internacionales y regionales que incluyeron a Newtopia.

Sebastián Caro, CEO de Hunty, sobre la experiencia de su compañía con el fondo: “La relación con Newtopia se dio por la química y asertividad con la que nos comunicamos; es un fondo que no se demora y avanza rápidamente. Sus speakers son de talla mundial y muy acertados a la hora del proceso de acompañamiento: responden nuestras preguntas, dan consejos, etc. Salir en el Demoday con la espectacular presentación que hicieron nos sirvió para cerrar una inversión por 4.5 millones de dólares, lo cual nos permitirá avanzar a México. Desde Hunty estamos muy contentos con todo el proceso”.

Con la inversión, la startup se propuso para diciembre de este año ayudar a 16.000 personas a conseguir empleo, continuar con un crecimiento del 50% mensual, expandir sus operaciones a México y escalar las ventas mensuales a 1 millón de dólares.

“Somos conscientes del impacto que están teniendo los grandes jugadores del venture capital en nuestra región, sobre todo en rondas de inversión avanzadas. Sin embargo, vemos que existe una brecha entre las inversiones semilla y las Series A, por lo que buscamos darle un impulso a los emprendedores colombianos para que sus startups superen el valle de la muerte, consoliden sus modelos de negocio y puedan crecer exponencialmente”, explicó Diego Noriega, venture partner de Newtopia.