Fun Society Inc. apuesta por diversificar e ir a otros países

FUN SOCIETY inc.

Plasmar en joyas las golosinas con formas que divirtieron en la infancia es el concepto que da origen a Fun Society Inc., un laboratorio creativo que se proyecta ahora con prendas de vestir y que apuesta por la internacionalización.



Los artífices son del Cauca y forjan su iniciativa desde un taller en Popayán. Ellos son Camila Muñoz, directora creativa; Pablo Otero, gerente y diseñador, y Wilson Figueroa, diseñador y jefe de producto.



Estos diseñadores industriales crearon Vari en el 2019 y tras la pandemia evolucionaron a Fun Society Inc., como una casa de diseño colombiana que inicialmente se concentró, de forma divertida, en reinterpretar los recuerdos de las fiestas y las golosinas favoritas de la niñez a través de piezas tangibles de joyería como anillos, brazaletes, collares y aretes, entre otros.



Seleccionados en la Convocatoria Nacional de Jóvenes (emprendedores menores de 28 años) del programa Fondo Emprender del Sena Cauca en 2021, Fun Society Inc. recibió como préstamo condonable $80.000.000, recursos que planea aprovechar para estructurar la empresa y crecer a su ritmo.

La diversificación también está en su plan de negocios. “Gracias a la aceptación de las piezas de joyería, adicionalmente ahora nos proyectamos a muy corto plazo a abrirnos camino en el mercado de la moda con nuestra exclusiva línea de ropa, una completa explosión de prendas de vestir con sello propio y cargada de detalles que despierten emociones”, dice Camila Muñoz.



Como emprendedores generadores de empleo directos e indirectos, además de contar con la tienda online www.funsociety.com.co, que le permite lograr una cobertura nacional e internacional, la marca tiene presencia física desde 2020 en Ba Hue, una casa de talento local que opera en Bogotá y Cartagena.



Fun Society Inc. le apuesta a tener presencia este año en más espacios físicos y causar un impacto aún más grande con esta nueva marca, para tener al menos un 70% de crecimiento en ventas, frente al cierre de 2021 y poder expandirse al mercado internacional.



Justamente, el mes pasado Fun Society Inc. estuvo en la feria Momad en Madrid.

“Asistimos apoyados por Manly y Ba Hue, que se aliaron para llevar 27 marcas a España y comenzar nuestro proceso de internacionalización.



“Fue una experiencia de aprendizaje, sobre todo. Antes de intentar entrar a cualquier mercado es importante entenderlo y esto fue lo que nos llevamos de esta feria, además de muchos contactos con tiendas y compradores en España”, dice Muñoz.

Igualmente, dice la empresaria, la compañía cerró un trato con un Showroom en Madrid, Maison Eisa, que se encarga de posicionamiento de la marca y comercialización en España y otros países Europa.



“Es un paso más para entrar a este Mercado de la mano de personas que tienen el conocimiento y la experiencia”, asegura.



“A partir de nuestra experiencia en Momad, donde presentamos nuestras colecciones de joyas más representativas y la colección que lanzaremos en Colombia en Noviembre, y también algunas prendas de vestir, decidimos que comenzaremos nuestro proceso de internacionalización con la línea de joyería que es lo que tenemos afianzado en este momento. Esperamos que con el apoyo de Manly comencemos a cerrar ventas internacionales pronto”, comenta a Portafolio.



En cuanto a los planes de largo plazo, la marca se propone explorar mercados en Estados Unidos y otros países de América, haciendo presencia en diferentes ruedas de negocios que la posicionen no solo como un referente en Colombia sino también una marca establecida a nivel internacional.



Queremos seguir manteniendo una estructura liviana como empresa, en la cual podamos crecer con la demanda, dice Camila Muñoz. “Pero siempre conservando los valores y los fundamentos que nos representan, pasión y creatividad en nuestro trabajo”, puntualiza.



¿Qué decir a quienes emprenden?

Para Camila Muñoz, el primer consejo sería confiar y creer en uno mismo y sus proyectos. Y también rodearse de las personas correctas, que no son necesariamente las convenientes o las que tienen influencia en la industria, sino aquellas que realmente están dispuestas a ayudarte a crecer, como otros emprendedores de los que se aprende o a los que puedes enseñar algo desde tu experiencia.



En ese proceso también es importante entender que la mentalidad individualista no es muy productiva siendo emprendedor, el networking y el trabajo cooperativo sí lo son. La mentalidad correcta es si tú ganas, yo gano, todos ganamos.

Constanza Gómez Guasca