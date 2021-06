El negocio inmobiliario se sacudió el año pasado. La pandemia y las nuevas necesidades en torno a la vivienda, así como la digitalización de varios sectores impulsaron el negocio de las ‘proptech’, empresas que utilizan tecnología para mejorar o reinventar cualquier servicio dentro del sector inmobiliario.



(¿En qué momento de la vida debería empezar a construir un patrimonio?).

Entre esa ola de compañías nació Acasa, una startup fundada por tres emprendedores colombianos, Nicolás Peñaranda, Eduardo Restrepo y Mauricio Peñaranda que promete facilitar la compra de inmuebles sin necesidad de que la persona haya vendido antes su otra propiedad. El CEO de Acasa, Mauricio Peñaranda, habló sobre el emprendimiento, seleccionado recientemente como una de ‘Las 51 Starter de INNpulsa’.



¿Por qué decidieron emprender en este sector?



Parte de la experiencia que hemos vivido a través de los años es que la finca raíz es la clase de activos más grande que existe en el país y la región, y a su vez, de los menos disruptivos en el mundo. Hay una oportunidad tremenda para las ‘proptech’ en el país, para que mucha gente entre en el sector a hacer cosas diferentes.



(Cinco aspectos principales de la nueva Ley de Vivienda y Hábitat).



El proceso de finca raíz en Colombia y Latinoamérica sigue estando por detrás de muchos países, acá sigue primando lo físico, los trámites en notarías, y no existen bases de datos consolidadas ni transparencia en los precios. Nos parece muy bueno que se estén dando algunos pasos, y nosotros vimos una oportunidad de impulsar ese desarrollo del sector.



¿Qué tan digitalizado está el mercado colombiano?



Todavía falta muchísimo, como región estamos quedados. En Estados Unidos una propiedad "demorada" para vender tarda entre 45 y 50 días, mientras que en Colombia hablamos de entre 12 y 14 meses. Esto se da por las ineficiencias en términos de precios, en el modelo comercial de agentes, en la data inasequible para el cliente, y en la dificultad de los procesos.



¿Qué propone Acasa?



Es una premisa bastante sencilla, que la persona pueda moverse a su nueva casa sin tener que vender la anterior, porque en general las personas tienen que salir de su vivienda para sacar la plata de una nueva cuota inicial, o haber pagado su hipoteca, y no hay certeza de eso cuánto tiempo tomará.



Nuestra promesa de valor, basada en tecnología, es que la persona se pueda mudar inmediatamente, les prestamos la cuota inicial para apartar su nueva casa, trabajamos para que se le dé una nueva hipoteca, y salimos a vender la casa, garantizando que si no la hemos vendido en seis meses, nosotros mismos la compramos. De esa forma eliminamos cualquier riesgo de incertidumbre en la transacción.



¿Cuánto tiempo llevan en el mercado?



Acasa nació como idea a principios de 2021, empezamos a trabajar en el proyecto mientras en paralelo hacíamos una ronda pre-semilla capital en Latinoamérica, y hace un par de semana cerramos esa ronda, de US$1,1 millones con varios fondos importantes de la región, y también ejecutamos nuestra primera transacción. Podríamos decir que desde ese momento estamos al aire.



¿Qué plan de inversión tienen?



Fue de muy alto nivel esta inversión que levantamos, y es para hacer dos cosas, en primer lugar ejecutar las transacciones de los clientes, poderles prestar esta cuota inicial y asegurar la compra de la vivienda, y la otra mitad de esta inversión es para crecer el equipo localmente e ir desarrollando el producto desde la parte tecnológica.



¿Cómo está la oferta de vivienda en Acasa?



No somos un marketplace, nuestra idea no es tener viviendas ni ofrecerlas, pero ya tenemos en el pipeline más de 20 clientes activos para buscarles su vivienda con terceros y para apalancar este cambio.



¿Están aprovechando los subsidios del gobierno para estas ventas?



Si es necesario sí podemos aprovecharlos, pero estamos enfocados en segmentos medio y alto, donde no aplican la mayoría de subsidio, pues estos se enfocan en VIS y VIP y nuestro foco es estrato 3, 4 y 5, con viviendas entre $450 millones y $850 millones.



¿Qué presencia tienen ahora en el país?



Estamos arrancando en Bogotá, para fortalecer el modelo. La idea es antes de final de año o principios de el próximo estar en otras tres o cuatro ciudades del país, y rápidamente escalar por fuera de Colombia.



¿Tienen alianzas con los bancos?



Estamos generando alianzas en este momento con bancos del país, no los podemos mencionar en este momento, pero hay una ya muy adelantada. La idea es beneficiar a los clientes a través de un proceso especial y digitalizado donde brindemos un mejor servicio integrado. Acasa no es un banco, pero queremos ser una solución de punta a punta.