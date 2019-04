Formación ejecutiva, apuesta de IE Business School y Financial Times

IE Business School y Financial Times anunciaron el lanzamiento de Headspring, la nueva identidad de su joint venture de formación ejecutiva, hasta ahora conocida como FT IE Corporate Learning Alliance.



Esta nueva marca es el resultado del rápido proceso de expansión y del éxito de la colaboración entre IE Business School y Financial Times para implantar un nuevo modelo de formación ejecutiva. El cambio de marca se produce 4 años después del lanzamiento de la joint venture, con un enfoque centrado en el cliente y en la creación de valor en el desarrollo del liderazgo ejecutivo.



Gustaf Nordbäck, CEO de Headspring, señala: «Los directivos de RR.HH., Formación y Desarrollo plantean nuevos retos a los proveedores tradicionales de formación ejecutiva. Nuestras investigaciones señalan que existe entre ellos frustración hacia algunas proveedores de formación a la hora de diseñar e implementar sus programas. Headspring Executive Development afronta este reto con un enfoque único y personalizado para diseñar conjuntamente rutas de formación, mejorar la capacitación de los equipos humanos y generar valor en sus empresas”.



Headspring aúna la experiencia de Financial Times e IE Business School. La visión, el rigor académico y el enfoque innovador de IE Business School se suman a los conocimientos y el enfoque internacional de los periodistas de Financial Times, que aportan una mirada fresca a la formación de directivos.



John Ridding, consejero delegado del Financial Times, indica: “Desde que pusimos en marcha este partnership con IE Business School en 2015 hemos visto que nuestro enfoque de la formación, basado en un profundo compromiso con los clientes, foco en resultados, desarrollo efectivo de habilidades y conocimiento, y visión especializada y global de nuestros periodistas, ha ganado la confianza de las empresas clientes. Con los rápidos cambios del mundo de los negocios impulsados por la transformación digital, la inteligencia artificial y otras capacidades en creciente desarrollo, los líderes empresariales necesitan formación relevante, actualizada y flexible. Headspring cuenta con una posición única para proporcionar esa formación”.



Santiago Íñiguez de Onzoño, Presidente de IE University, destaca que “IE Business School siempre ha adoptado un enfoque basado en el emprendimiento, con una mirada al futuro, en el desarrollo de programas de executive education. Tanto el claustro de profesores como la metodología innovadora dan respuesta a las necesidades del mundo empresarial, conjuntamente con Financial Times, en el desarrollo de programas in-company. Cuando forjamos nuestra alianza contamos con el apoyo de una red de instituciones líderes y expertos internacionales, por lo que no estamos vinculados a una única institución académica. Estos son los fundamentos con los que Headspring afianza su compromiso con una oferta de programas centrada en las necesidades de cada cliente”.



Desde su creación como FT IE Corporate Learning Alliance, Headspring ha desarrollado programas con un enfoque innovador, centrado en la creación de valor y en la capacidad de aportar nuevas perspectivas en el campo de la formación de directivos.



“En ocasiones, algunas instituciones educativas no satisfacen las necesidades empresariales, prefieren enseñar lo que conocen y desarrollar competencias sin mirar al futuro. La transformación digital, la innovación y el cambio tienen un impacto relevante en el mundo empresarial. Con nuestra propuesta, pensamos que podemos jugar un papel clave para que las empresas tengan éxito en un mundo que cambia a gran velocidad”, señala Nordbäck.