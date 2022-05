Así es el juego que le permite practicar y entender el yoga

Antes publicistas, ahora emprendedores, María Utrilla y Leonardo Silva se volvieron instructores de yoga. Durante la pandemia encontraron que las personas no tenían el dinero o no era tan sencillo practicar esta disciplina. “Creamos un juego de cartas para hacer yoga. Había fichas pero no un juego que no necesita de ser expertos. Hay diferentes modalidades y niveles. Funciona para personas que nunca han hecho yoga y queríamos democratizarlo”, cuenta.



(Mavity, la plataforma para contratar remoto a 'freelancers' creativos).

En esa búsqueda de llegarle a personas que nunca han tenido un acercamiento al yoga, han logrado acercarlo a personas en pueblos de Antioquia o Valle del Cauca. “Lo ideamos para que todo el mundo tuviera acceso al yoga”, afirma.



En este caso, se enfocaron en el Yin Yoga, que es el llamado el lado B del yoga. Este se trabaja con posturas en total quietud y por tiempos muy prolongados.



(Prosperapp, la plataforma que le ayuda a administrar sus finanzas).

Kungfu y Yoga Cortesía

El juego, por su parte, permite practicarlo de forma aleatoria y de acuerdo al tiempo que la persona disponga. Cada ocasión será una secuencia diferente de posturas entres las 73 cartas que tiene el juego. Sus creadores reconocen que este juego tiene un impacto a nivel físico, emocional y energético. Por otro lado, el juego permite tener rutinas establecidas que se pueden enfocar en trabajar diferentes partes del cuerpo o aliviar ciertas sensaciones a nivel emocional.

Empezaron en noviembre de 2021 y ya han logrado vender más de 1.000 juegos de cartas. Por ahora, se encuentran disponibles en MercadoLibre, su cuenta de Instagram Kunfuyyoga y algunas librerías en Bogotá.



(Pato, Pato, Gansocks repensó la idea de regalar medias).



La acogida del juego ha sido muy buena, entre otras cosas, porque el precio del juego es asequible y el lenguaje fácil de entender. De hecho, cuentan los fundadores, han recibido correos con retroalimentaciones muy positivas, enviados por personas que nunca habían practicado este arte.



Kungfu y Yoga Cortesía

Entre los retos para emprender María y Leonardo reconocen que no hay una guía para iniciar un negocio en el país. “No hay una oficina donde uno tenga un acompañamiento de las bases legales que toda persona debería saber a la hora de emprender”, afirma Silva. Para ellos, llegar un producto innovador al mercado es mucho más retador mientras se adquiere confianza en el mismo.

Otro desafío tiene que ver con el aspecto económico, particularmente María señala que participar en las ferias de emprendedores en Colombia es tres veces más costoso que lo que vale en otros países como España, lo que hace que sea más difícil participar para aquellos que apenas están comenzando su emprendimiento. Por lo que, sugiere que el Distrito, en el caso de Bogotá, o el Estado deberían implementar estrategias para “democratizar las oportunidades” en el país.

Kungfu y Yoga Cortesía

Entre sus próximos proyectos está el lanzamiento de un libro de yoga al estilo pop art. A su vez, llevar el juego de cartas a librerías y tiendas de alto consumo. Para ellos, es clave posicionar su producto en un mercado que es ‘difícil’ en Colombia. Asimismo, buscan expandirse en España, a donde ya enviaron más de 450 juegos para su venta.

Kungfu y Yoga Cortesía

María Utrilla y Leonardo Silva concluyen que la perseverancia es el mejor consejo para empezar a emprender en Colombia. Para ellos, emprender es un camino de altibajos, que requiere de esfuerzo y confianza en el producto o servicio que se está ofreciendo. “Al emprender uno está poniendo todos los huevos en una sola canasta, las frustraciones aparecen muy rápido porque queremos resultados inmediatos, es el todo por el nada y el secreto está en perseverar a través del tiempo”, agregan.



Además de ello, Silva aconseja a los emprendedores que no se queden en las ideas, para él lo mejor es que se arriesguen y lleven sus ideas a la práctica.

MARIANA GUERRERO A. Y SILVIA VIVIANA GÓMEZ P.

PORTAFOLIO