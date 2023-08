Con sabor mexicano, este emprendimiento busca conquistar Bogotá

Con un presupuesto que no superaba el millón de pesos, un carro pequeño y una carpa, arrancó hace un año la taquería ‘La Birria del Gordo’, un restaurante que reúne lo mejor de la comida mexicana a precios asequibles y lo mejor en la capital colombiana.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



(Vea: Tome nota: consejos para hacer mercado y conservar mejor sus alimentos).



Iván Alvarado, Juan Amaya, Juan Durán, Katherin Parra y Laura Herrera son los emprendedores que están detrás de este restaurante que se ha vuelto viral en las redes sociales y que hoy cuenta con tres puntos en Bogotá y que se prepara para expandir su propuesta gastronómica y llegar a más “Birrialovers”.



“Siempre me ha gustado la cocina y este sueño nació gracias a esa pasión y a las ganas de emprender. Arrancamos con esta propuesta porque nos dimos cuenta que en Bogotá no había un restaurante enfocado en la birria. Esto inició de una manera sencilla, pero siempre pensando que queríamos crecer. Y si bien ha sido un proceso de mucho aprendizaje, hemos tenido la fortuna de conocer a grandes personas en el camino”, comentó en entrevista Iván Alvarado, CEO de ‘La Birria del Gordo Taquería’.



Tanto su menú, como los sabores y hasta su presencia en redes sociales han jugando un papel crucial en el éxito de este restaurante, que puede llegar a atender en uno de sus puntos más de 350 órdenes al día.



(Vea: Alimentos que debería evitar consumir si quiere bajar de peso).



“Al mes de haber arrancado ya nos habíamos hecho virales en las redes sociales, gracias a la visita de una foodie que probó nuestros platos. Esta es una historia muy bonita porque mi hija mayor, que tiene tan solo 12 años, fue la que le escribió a esta persona para que probara nuestro menú. Al final, el alcance de las redes sociales nos dio ese empujón que tanto necesitábamos”, afirmó Alvarado.



Pero así como una muy buena receta integra buenos ingredientes, este equipo de emprendedores han sabido aplicar esta misma visión en su modelo de negocio para lograr consolidar un gran equipo de trabajo. Y es que tras conocer el proyecto de Iván, Juan Amaya y Juan Durán conectaron con la idea de llenar a Bogotá de taquerías, pero taquerías de birria.



(Vea: Sector de alimentos y comercio siente los efectos inflacionarios).



“No cabe duda que nosotros conectamos con el sueño de Iván. Por mi parte, yo venía con la idea de montar una taquería. Recuerdo que luego de ver el video en redes sociales, visité el lugar y me di cuenta que la fila era impresionante, que la gente de verdad quería disfrutar de su propuesta y de su oferta. Entonces le dije a mi esposa que quería montar la taquería, pero con las personas que estaban detrás de ‘La Birria del Gordo’. Cuando llegamos a este proyecto parte de nuestra visión era apuntarle al crecimiento y seguir llegando a Bogotá de más taquerías. Así nació la Sociedad BG”, comentó Juan Durán, director de marketing de ‘La Birria del Gordo’.

Los desafíos

Si bien la inflación, especialmente la de los alimentos, ha venido cediendo en los últimos meses, los precios de muchas materias primas, tanto locales como de importación, todavía siguen siendo un de los retos que han tenido que enfrentar muchos restaurantes.



Para Juan Amaya, director financiero del Grupo, este ha sido uno de los grandes desafíos que han tenido que enfrentar en los últimos meses, ya que parte de su diferencial, que integra calidad y sabor, también radica en los precios.



(Vea: Grupo Levapan se propone doblar su tamaño en cinco años).



“Claramente el tema de costos siempre va a representar un gran desafío. Y parte de nuestra esencia es ofrecer productos de buena calidad a precios asequibles, ya que si miras nuestro menú, por ejemplo, tenemos platos como el famoso ‘No te rajes’, que trae 3 taquitos y caldo de birria que tiene un precio de $21.000. Entonces para nosotros es muy importante seguir con esa oferta para nuestros clientes”, destacó Juan Amaya.



Con el fin de seguir manteniendo su propuesta, resaltó Amaya, el restaurante ha apostado por trabajar con proveedores locales y negociar con los canales de distribución, en el caso de las apps de domicilios.

Mayor impacto

En el frente de crecimiento y aceleración, ‘La Birria del Gordo’ se prepara para seguir fortaleciendo su presencia en Bogotá y próximamente abrirán otro punto al norte de la ciudad. Asimismo, no descartan la posibilidad de llegar a otros rincones del territorio nacional, así como a otros países.



(Vea: La popular bebida colombiana de los 90 que revive con ayuda de IA).

Para aquellos que inician...

¿Qué le dirían a los emprendedores que quieren lanzarse a emprender en el frente gastronómico?

“No hay que tener miedo. Vale la pena cumplir los sueños”: Iván Alvarado.



“Pa lante es para allá. Muchas veces a los emprendedores nos da miedo dar ese salto, por esa misa de incertidumbre que se puede generar, pero creo que si se tiene una buena idea y se cree en ella hay que saltar al vacío. Sin duda la pasión y la disciplina son clave”: Juan Durán.



“Es mejor hacer las cosas, así no sean perfectas. Lo más importante es atreverse a iniciar a lanzarse”: Juan Amaya.



(Vea: ‘El 4% de consumidores paga más por productos sostenibles’).





JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio