La colombiana que hizo del mercado de cosméticos un negocio global

Globalizar su empresa de cosméticos es el propósito que se trazó Ángela María Romero desde que, con unos pocos productos que apilaba en un rincón de su apartamento en Miami, se lanzó a emprender.



(Productos de belleza más vendidos a través del comercio electrónico).

Hoy, su gran sueño se materializa a través de dos marcas: Cosmeticos Al Por Mayor Inc y de Wholesale Makeup Inc, las cuales creó lejos de su tierra natal y que en la actualidad son fuente de empleo para más de 40 personas, distribuidas entre Colombia y Estados Unidos.



Así, Ángela María promueve la incorporación de nuevas marcas, productos cosméticos y de cuidado del cabello, y en los que puede brindar un mejor asesoramiento personalizado, para quienes buscan iniciar su propio camino, en la siempre compleja tarea del emprendimiento y más a nivel internacional.



(Cosméticos, un mercado que vale en Colombia 3.280 millones de dólares).



Aunque nació en Cali, Ángela María creó sus empresas en Estados Unidos, uno de los mercados más complejos y competitivos del mundo, en donde se abrió camino a pesar de su condición de inmigrante y las pocas oportunidades que había cuando llegó allí.



“Llegué a Miami en 1997. Tenía 27 años y estaba recién graduada de la universidad. Me encontré con una ciudad completamente distinta a la que vemos hoy en día. Recuerdo que no había muchas oportunidades de trabajo para los inmigrantes porque no era una ciudad sobrepoblada, y en muy corto tiempo logré ubicarme. Fui niñera, limpiaba casas, luego mesera, y siempre con la misión de hacer las cosas bien, sin importar lo humilde que fuera el oficio”, señala Romero, quien tocando puertas con todo tipo de mercancía logró especializarse en el segmento de los cosméticos, al que ahora suma la venta de productos de cuidado facial y capilar.



Sus ganas de emprender y su impulso por crear empleo la motivan a seguir expandiendo sus empresas, a pesar de las dificultades que ello implica.



“Nuestras empresas hoy cuentan con 40 empleados entre los Estados Unidos y Colombia, desde donde se atiende el mercado hispanoparlante, americano, africano y europeo. Es un equipo con la convicción de estar en proceso de formación permanente para ayudar a desarrollar experiencias comerciales nuevas”, afirma Ángela María, quien desde su posición entiende y valora de forma especial la importancia del trabajo en equipo, del uso de lo digital y el valor de las oportunidades.



LA PANDEMIA NO LA AFECTÓ



Pese a que la pandemia por el coronavirus afectó a muchas empresas en Colombia y en el mundo, en el caso de www.cosmeticosalpormayor.com y de www.wholesalemakeup.com se impulsaron gracias a la fortaleza en sus procesos de e-commerce y debido a una estrategia de mercadeo digital, que se convirtieron en herramientas de desarrollo y fuente de negocios.



“Me he mantenido en pie a pesar de todos los obstáculos: pandemia, problemas de envíos, proveedores. Siempre le digo a mi equipo que nosotros seguimos de pie, y ese es su ejemplo. El pasado año, a pesar de la crisis, crecimos más de un 100 por ciento. Por eso les digo a las mujeres que nunca dejen de soñar, de creer, de luchar y buscar la independencia financiera tan necesaria para consolidar el amor propio y un camino exitoso de vida”, manifiesta.



En la actualidad, sus empresas distribuyen y comercializan con más de 50 marcas entre las que destacan L'Oréal, Maybelline, Covergirl, Revlon, entre otras, de un amplio catálogo, de productos cosméticos y de cuidado para el cabello.



COLOMBIA, UN PAÍS CON POTENCIAL



Según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colombia se ha consolidado por años como un centro de producción y distribución de cosméticos a nivel regional, y esto se evidencia en alto crecimiento en las ventas externas.



Los bienes con mayor demanda son los de belleza, maquillaje y productos para el cuidado de la piel, incluidas las antisolares y bronceadoras.



Le siguen preparaciones para el cabello, shampoos, preparaciones para el maquillaje de los ojos, preparaciones para el maquillaje de los labios, polvos, preparaciones para manicure y pedicure, desodorantes, las demás preparaciones para perfumar o desodorantes de locales, preparaciones para afeitar.