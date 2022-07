‘La competencia compra casas en 10 días, nosotros en 3’

Cada vez toma más fuerza las compras online, incluso comprar vivienda. En entrevista con Portafolio, Andrés Londoño, CEO y co-fundador de la startup colombiana Home Capital, contó como fue su proceso de emprender para llevar a los estratos medios y bajos viviendas más económicas de forma rápida y fácil.



¿Cómo nació la idea de llevar vivienda ‘más asequible’?



Yo era funcionario de multinacionales como Coca Cola y Pfizer, pero quería ser emprendedor, es así como a los 40 años me retiré voluntariamente para empreder, me fui a Harvard a estudiar para implementar este modelo de negocio. Quería llegar a un sector con baja tecnología e ineficiencias, que generara bastantes costos a la transacción, yo fui inversionista y beneficiario del sistema inmobiliario y sabía como era, lo que quería era eliminar esas ineficiencias: simetría y desintegración del sistema inmobiliario.



¿Qué comprenden esos problemas?



La gente no sabe cuál es el precio, no conoce los procesos, comprar o vender una vivienda se hace pocas veces en la vida y adicionalmente los clientes perfilados, eso genera una simetría para los actores y el sistema financiero que genera sobre costos.

Está muy desintegrada la oferta, demanda y sistema financiero.



¿Cómo lo solucionaron?



Con tecnología, datos y procesos, eliminamos la simetría y la desintegración en una sola transacción mediante la ‘Transacción 3D’ en la cual integramos oferta, demanda y sistema financiero. Nuestros procesos son simples.



¿Fue duro emprender?



Alguien me dijo que soy arreglador, y es una pasión de arreglar lo descompuesto. Este sector es duro, yo he estado en distintos puntos, pero siempre estuve al lado del usuario, por eso ya hoy se nos ha unido más de 103 emprendedores para transformar esta industria.



¿Cómo han crecido?



Nosotros arrancamos siendo el primer e-bayer instantáneo de Colombia, hace algunos años empezamos a comprar y vender vivienda muy rápido, sin embargo, aprendimos que comprar y vender vivienda con ineficiencias no es un negocio rentable, por eso aprendimos no administrar la oferta y sino la demanda.



¿Qué tipo de ahorros hay con ustedes?



Primero, de dinero, con nosotros consiguen los mejores precios del mercado, para que la gente tenga beneficios cuantificables. En tiempo también, nuestras transacciones son muy rápidas, en promedio las personas tardan hasta seis meses en vender su vivienda y desembolsando crédito hasta 3 meses más, con nosotros es solo 3 meses la venta y a futuro, con nuestros bancos aliados, esperamos desembolsar un crédito en tres días.



¿Cada cuánto compran y venden vivienda?



En compra nuestros competidores lo hacen en 10 días, nosotros compramos en tres. Es así como casi cada 28 horas se hace una venta.



Estamos comprando al rededor de 65 propiedades al mes, y las rotamos en 61 días, la rotación es seis veces más rápida que en el mercado tradicional.



¿Con estas cifras, cómo van los números?



Estamos haciendo transacciones por $7.000 millones en ventas todos los meses, la meta es terminar el año con $20.000 millones.



¿Tienen planes de expansión?



Actualmente estamos en Bogotá y Medellín, y tenemos proyección de llegar a dos ciudades más (ojalá sea Barranquilla y Cali) y una ciudad internacional (en Latinoamérica) en los próximos doce meses.



PAULA GALEANO BALAGUERA

PORTAFOLIO