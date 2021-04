La fábrica de animación colombiana que ya conquista más de 5 países

Mambostudio.tv es una productora audiovisual que se consolida como uno de los mayores exportadores de animación del país y que gracias a su innovadora propuesta logró facturar en el último año más de 820 millones de pesos y promete crecer en un 60 % en el 2021.



Sin lugar a dudas, las industrias creativas ganan cada día más protagonismo en Colombia. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), este sector genera en la actualidad cerca de $30 billones anuales y se espera que para el 2022, aporte alrededor de $32,1 billones al Producto Interno Bruto (PIB) del país.



De hecho, el crecimiento que han tenido las empresas de este sector, le han permitido a muchas exportar sus ideas o apuestas de innovación a otros países y demostrar que la creatividad ‘made in Colombia’ tiene mucho que aportar al mundo de la cultura, la publicidad y el marketing en el planeta.



Tal es el caso de Mambostudio.tv, una revolucionaria plataforma y productora audiovisual creada por un joven caleño, que gracias a su participación en reconocidos proyectos en Estados Unidos, Canadá y otros países, hoy se consolida como uno de los mayores exportadores de animación del país.



“Hemos pasado de facturar 600 mil pesos en 6 meses a sobrepasar los 800 millones en un año”, cuenta Juan Manuel Duque, fundador de esta empresa que debido a su propuesta única de animación, en la actualidad suma un historial de más de 600 vídeos realizados y una serie de proyectos galardonados por entidades gubernamentales y organizaciones de la industria audiovisual.



Ejemplo de ello es el premio Telly Awards de Estados Unidos que recibió en el 2019 en la categoría “Mejor vídeo animado para redes sociales”, donde la empresa fue reconocida por su campaña “Scan the street for wheels and Feet”, que fue desarrollada para el Departamento de Transporte de Massachusetts y que tenía como objetivo generar conciencia en los conductores sobre el respeto hacia los peatones y ciclistas en la vía.



“Si bien el mundo de la animación es desconocido para muchos, este cada día gana un espacio en el ecosistema empresarial debido a los valores que ofrecen sus formatos y los sentimientos que puede generar en usuarios finales”, añade Duque.



Además de trabajar contenidos de marca con reconocidas empresas de la talla de 7up Guatemala, Mambostudio.tv también ha desarrollado campañas sociales con el Boston Children Hospital, el centro médico más grande de Boston (EE.UU.), la Cruz Roja Internacional en Panamá y el Departamento de Defensa Nacional de Canadá.



Esta productora liderada por Duque, quien en el 2019 fue elegido por la organización Cali Creativa como uno de los 50 talentos de esa ciudad y que en el último año logró facturar más de 820 millones de pesos, proyecta cerrar el 2021 con un crecimiento del 60 % y un registro de ventas superior a los 1.400 millones.



Además, planea aumentar su operación en las principales capitales de Colombia, especialmente en Bogotá y Medellín, y conquistar otros países del mercado anglosajón tales como Australia y Gran Bretaña.