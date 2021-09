La historia del colombiano que vende paneles solares en EE. UU.

“Un emprendedor hecho a pulso”. Así se define Juan Diego Cepeda, un bogotano que a sus 25 años está revolucionando el negocio de las energías renovables en Estados Unidos. Llegó al país de las oportunidades con un ideal: cambiar la vida de las personas.



Y fue con este pensamiento que decidió apostarle a los paneles solares. Gracias a esto y a su trabajo constante, ya ha logrado cambiar la vida de centenares de hispanos en el país norteamericano.



Después de terminar la secundaria, Juan Diego decidió apostar todo su futuro a su carrera como emprendedor, dejando de lado los planes de estudiar en una universidad, hacer una carrera académica y vincularse a una multinacional, como lo tenía planeado su familia.



CONSULTORÍA DE ENERGÍA SOLAR PARA HISPANOS



En Estados Unidos fundó Solar Mission, una empresa especializada en consultoría de energía solar que guía a las familias hispanas en el proceso de asesoría e instalación de paneles solares en sus viviendas con un propósito claro: ayudarles a ahorrar dinero mientras contribuyen positivamente al medio ambiente.



“En Estados Unidos existen diferentes incentivos para que las personas instalen paneles solares en sus hogares, sin embargo, la mayoría de familias hispanas no tienen acceso a esta información por la barrera del idioma. Nosotros educamos a las familias latinas y les mostramos los beneficios y recursos disponibles para hacer el cambio a energías limpias”, señala Cepeda.



Actualmente la empresa vende más de 1 Megawatt de paneles solares al mes, lo cual representa $4,000,000 USD en ingresos. La meta es cerrar el 2021 habiendo vendido e instalado más de 12 Megawatts de paneles solares en Estados Unidos, lo cual representa $50,000,000 en ingresos y para el 2025 posicionarse como la consultora de energía solar más grande e influyente para la comunidad hispana en los Estados Unidos.



DE EMPRENDEDOR A MECENAS



De acuerdo con cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá, en la capital colombiana solo cinco de cada 10 emprendedores logran seguir vigentes y continuar operando después de media década de labor.



No contar con los ingresos suficientes para la operación, problemas de ejecución y financiamiento, tener un punto de venta inadecuado y falencias en la falta de desarrollo personal, entre otros, son algunos de los factores que hacen que los negocios emergentes fracasen.



Frente a esto, Juan Diego explica que la clave de los negocios emergentes radica en tres acciones elementales: una estrategia de mercado y de ventas sólida, duplicar y escalar el modelo de la empresa, y una generación de líderes dentro de la organización.



“Yo, como empresario, puedo contratar a 1.000 empleados y estaré ayudando a 1.000 familias. Pero si ayudo a 1.000 emprendedores, puedo ayudar a 10.000 familias y en ese momento mi impacto no suma, sino que se multiplica”, señala Juan Diego.



Por tal motivo, regresó a Colombia para seleccionar emprendedores con ideas ganadoras y apoyarlos a crecer sus negocios por medio de diferentes acciones.



“Mi meta es visitar Bogotá y Medellín para dar mentorías gratuitas y, de esta forma, apoyar a emprendedores con ideas innovadoras. Siento que todos tenemos una historia que contar, pero a veces subestimamos el impacto que puede tener si la compartimos a más personas. Lo que quiero ahorita es inspirar y apoyar a emprendedores que tienen un sueño por cumplir y así generar un impacto aún más significativo”, finaliza Juan Diego Cepeda.