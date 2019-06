La nueva plataforma que conecta la salud con la tecnología

Sin lugar a duda, uno de los grandes problemas para muchas personas es pedir una cita para ir donde el médico u odontólogo. Estos inconvenientes derivan en procesos largos y lentos que no optimizan la prestación de un buen servicio. Depurar el tiempo en aras de evitar congestiones en sus consultorios, es desgastante, sobre todo cuando confirmar entre 50 y 300 pacientes por lo general puede tomar varias horas, afectando la labor del personal, que debe realizar llamadas y ponerse en contacto con cada paciente para definir los detalles de la consulta.



Pensando en ello, llega al mercado la nueva plataforma Salud Drive un emprendimiento de origen antioqueño, con nuevas herramientas digitales que están a disposición de las personas, los consultorios particulares y clínicas IPS, ofreciendo un moderno software ERP intuitivo con el que es sencillo agendar la cita; pero además realizar todos los procesos clínicos y administrativos de una forma optimizada y unificada, permitiendo tener siempre en tiempo real la información detallada de cada paciente.



Por esta razón, los productos de esta plataforma, intentan que esto sea cosa del pasado, permitiendo que el personal pueda invertir el tiempo en procesos realmente clínicos y no operativos. Para este emprendimiento colombiano, Microsoft ha sido un aliado clave porque ofrece información completa, como la historia clínica, Rips, inventarios con semaforización, reportes, agenda, módulo administrativo entre muchas otras funciones, todo esto gracias a su implementación en la Nube, donde la clínica o consultorio solo paga una suscripción que le garantiza tener sus datos encriptados y actualizados permanentemente.



“Reunido con mis 4 socios, entre ellos Andrés Lara, vimos una problemática importante que tiene el sector salud y es que no está ofreciendo un servicio de calidad a los colombianos. Aún no se está aprovechando el alcance que tiene la tecnología y la inmediatez y eso es un error muy recurrente. Por esta razón queremos ofrecer una solución digital ERP, similar a la que utilizan los grandes hospitales a nivel mundial, pero al alcance de consultorios médicos y odontológicos del país. Con tarifas cómodas y un dispositivo (PC, celular o tablet) con conexión a internet, todos podrán optimizar sus procesos de una forma fácil”, explicó David Arboleda, cofundador de SaludDrive.



EMPODERAR A LOS EMPRENDEDORES, UNA TAREA CLAVE



El apoyo del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic) fue importante para estos emprendedores colombianos, quienes después de una fusión entre profesionales del sector de la salud y tecnológico, dieron forma a su idea, siendo así elegidos por este ministerio y la Universidad Eafit en el marco de una convocatoria de Apps.co. De esta manera, y basados en una experiencia de más de 10 años como consultores ERP de la multinacional SAP, desarrollaron un prototipo que agilizaba los tiempos de respuesta y los procesos de los consultorios, razón por la cual fueron apoyados en la parte de descubrimiento del negocio. Así mismo -y luego de su gran acogida-, consolidaron una integración con laboratorios y centros radiológicos para que suban las radiografías y exámenes de los pacientes directo a la historia clínica y ya no tengan que hacerlo en la recepción del consultorio que emitió el examen, todo esto usando los estándares más altos de seguridad y privacidad.



Igualmente, aprovechar este auge tecnológico es indispensable a la hora de impactar en más ciudadanos, sobre todo si se tiene en cuenta que, según cifras del MinTic, al cierre del cuarto trimestre de 2018, el número total de accesos móviles a Internet por suscripción fue de 11.650.489, con una participación de 64%; mientras que los accesos fijos a Internet alcanzaron los 6.687.731 suscriptores con una participación de 36%. Por ende, el alcance de WhatsApp es una opción que desde esta plataforma han visto como una gran oportunidad. “Con nuestros productos, agendar y confirmar una cita a través de WhatsApp es eficaz y reduce el tiempo de contacto de forma significativa. También tenemos en cuenta los SMS y correos electrónicos para que los usuarios interactúen de forma casi automática con el prestador del servicio”, puntualizó Arboleda.