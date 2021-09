La primera plataforma para administrar bares y restaurantes

Con más de 10.000 afiliados, Acodres y Asobares han insistido en la recuperación pronta del sector de restaurantes y bares en el país, industria que fue quizá la más golpeada tras la pandemia. Sin embargo, el temor de muchos administradores de estos locales es abrir y perder lo poco que de nuevo tendrán que invertir para su reactivación.



Según Acodres, 4 de cada 10 restaurantes cierran en los primeros 6 meses de operación y esto es debido, en su mayoría, por desconocimiento en la gestión y adecuación al cambio. Conociendo esta realidad del sector nace Pirpos, una plataforma con 1.500 restaurantes y bares aproximadamente en el mercado nacional, que permite por medio de un servicio personalizado o como lo han denominado “One Stop Solution” generan digitalización y automatización de procesos como inventarios facturación POS, revisión del restaurante en tiempo real, entre otros los procesos que este sector necesita para mantenerse vigentes. Con tecnología propia, esta compañía se ha convertido en el alivio para los administradores, puesto que con su innovación ha logrado optimizar tanto la eficiencia y eficacia operativa como la rentabilidad de los negocios.



Luego de 5 años de operación en el país, la compañía implementa un plan de renovación y reorganización. Con la llegada del fondo de inversión canadiense Aventrock Ventures, nuevos socios como Francisco García Otero quien se desempeña actualmente como CEO de la Pirpos, y estuvo durante más de 4 años desempeñando el rol de CFO Latam en PedidosYa, quienes desde 2019 incluyeron en su portafolio a Domicilios.com. Con estas nuevas adquisiciones la compañía reafirma el giro que ha dado para convertirse en el líder de su categoría en el mercado latinoamericano, y así mismo ser un aliado de gestión para los restaurantes y bares de todos los tamaños, siempre pensando 100% en las necesidades de los clientes.



Alguna de las necesidades que tiene un restaurantero a la hora de administrar un negocio y que los cofundadores de la compañía tuvieron como motivación para el desarrollo de Pirpos se enmarcan en el caos operativo, no tener la información real del negocio y contar con pérdidas de inventario fueron algunas de las necesidades que vivieron. “El día a día en un bar o restaurante es lleno de tensión, afanes, traslados de aquí para allá y por supuesto atención a diferentes públicos como proveedores y clientela, pero a eso sumemos que al finalizar el día las cuentas no cuadran y al finalizar el mes nos damos cuenta que hay algo que está fallando en nuestro negocio. Eso buscamos con Pirpos, que el restaurantero pueda anticiparse a las necesidades que puedan surgir antes de que se conviertan en un problema”, Francisco García Otero, CEO y cofundador de Pirpos.



Es así como Pirpos se convierte en la primera plataforma que le ofrece un servicio integral que puede ser customizado, es decir, el usuario podrá incluir los servicios que solucionen las necesidades de gestión de su restaurante, llevándolos a tener una reducción significativa de sus costos operativos. “Tenemos claro que cada actor tiene información diferente, nosotros nos ajustaremos a ellos, no al contrario. Así podrán descubrir y gestionar su bar o restaurante de una manera integral”, afirma García.



Además de su tecnología, el software trabaja de la mano con tecnologías clave para el negocio como cloud based y responsive a cualquier dispositivo, garantizando así la estabilidad de la plataforma. Uno de esos aliados es Amazon web services.



Además de los servicios ya mencionados, la compañía busca que todos los procesos de un restaurante o bar estén automatizados en la plataforma, como el recetario del restaurante, las facturas electrónicas, y que, a su vez, se puedan hacer domicilios, entre otras necesidades que tenga el administrador o dueño del negocio. Así nace la iniciativa “#EstamosPirpos”. “Queremos que los restauranteros se dediquen a lo más importante del negocio hacer que el negocio crezca. Que no se desgasten en las tareas diarias operativas, si no que más bien dejen en nosotros esas rutinas desgastante de la operación, puesto que nos encargaremos, por medio de tecnología, de solucionar, y sobre todo de entregarles información (data) para anticiparse a los retos que se pueden encontrar en su negocio”, asegura García.



El servicio de Pirpos que no solo funciona en Colombia, sino que también tiene cobertura a nivel regional pretende al cierre del 2021 marcar tendencia y sumar a su portafolio alrededor de más de 2000 clientes en Colombia. “Somos el reflejo de innovación, estamos a tiempo para brindar esta solución a los restaurantes y bares en Colombia que empezarán de cero o que esperan recuperar lo que perdieron por más de año y medio, que mejor que iniciar con una gestión adecuada de tu negocio” concluye su cofundador.



Después de varios años de operación en el país Pirpos se renueva teniendo como objetivo de negocio ser la compañía líder del mercado regional, buscando mantener su innovación en el desarrollo de nuevas soluciones para sus clientes, e iniciar con la implementación de las nuevas estrategias de pricing y customización de sus soluciones en las que las necesidades de los clientes son su pilar. Están convencidos y confían que con los desarrollos tecnológicos y el conocimiento en la industria tienen claridad de qué deben ejecutar para convertirse en los líderes del mercado en la región.