La tasa emprendedora del país es la cuarta del mundo

Colombia destacó en la cuarta posición del más reciente informe del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2020, que mide la tasa de emprendimiento en 35 países a nivel mundial.



De acuerdo con la medición, el país subió del puesto seis al cuatro, y además se ubicó en el grupo de las 14 naciones que tuvieron un ascenso el año anterior.



Contrario a esto, el grueso de los evaluados (21) presentó descensos en el indicador.

“Es de resaltar que, en medio de las circunstancias de la emergencia sanitaria, los indicadores sean positivos porque, aunque crear o dirigir una nueva empresa no suele ser fácil, tampoco lo es mantenerla a largo plazo”, expresó Ignacio Gaitán, presidente de Innpulsa.



De otro lado, en temas de emprendimiento social, un estudio realizado por la organización Recon mostró que las iniciativas de este tipo llegan a las 3.000 en el país. En un análisis que evaluó 527 se determinó que el 83,3% buscan generar un impacto social positivo, el 53% van tras contenidos ambientales, y el 19,3% se enfocan en los económicos.



Además, el 45,5% de quienes emprenden en esta línea tienen entre 18 y 35 años, lo que “señala el gran interés de los jóvenes por generar cambios en pro del desarrollo integral del país”.



El protagonismo de los jóvenes emprendedores colombianos es una señal que destaca también en el ámbito internacional, pues según el GEM, el 40% de los jóvenes de América Latina quieren emprender y Colombia es el tercer país más dinámico en emprendimiento en la región.



Financiación



Sumado a las opiniones de emprendedores, el GEM también realiza la recolección de información de expertos sobre factores como la financiación, educación y el gobierno.

En la mayoría de las condiciones, Colombia aumentó en 2020 sus puntajes, un logro poco frecuente durante un año difícil conforme lo establece el informe.



En cuanto al acceso a la financiación, el país mejoró su puntuación al pasar de 3,4 en el 2019 a 3,7 en el 2020. Esto le permitió ubicarse en el lugar 33 entre las economías participantes.



Sin embargo, en emprendimiento social, el 83,7% de emprendedores no han accedido al sistema financiero y 66,2% consideran que no cuentan con líneas de crédito adecuadas, de acuerdo con la investigación de Recon.