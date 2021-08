Lanzan el primer Marketplace de la salud y el bienestar en Colombia

Uno de los grandes retos que tiene el sistema de salud en Colombia está relacionado con la necesidad de que los pacientes puedan acceder de manera inmediata y oportuna a una consulta médica con profesionales y especialistas.



(Telemedicina, un reto para Colombia).

Antes de la pandemia este ya era uno de los grandes desafíos, pero la covid- 19 obligó a los actores de la salud a acelerar el desarrollo de soluciones para llegar a más pacientes y brindar más alternativas y opciones para ellos, a través herramientas tecnológicas.



Una de estas soluciones es Sitidoctor, una aplicación que nació hace cuatro años y que se dedica a servicios de la salud, la cual conecta a los usuarios/pacientes con más de 31.000 médicos en 162 especialidades.



“Nuestro concepto inicial era ofrecerle a la población colombiana la facilidad y oportunidad para poder agendar citas médicas a nivel particular y que los usuarios no tuvieran complicaciones para poder acceder a un servicio de salud”, explicó María José Acuña Plata, Gerente Comercial en Sitidoctor.



(Consultas médicas virtuales: lo que debe saber para que sean efectivas).



No obstante, la acogida de este modelo y la coyuntura que marcó la emergencia sanitaria, llevó a que esta plataforma extendiera sus servicios con el fin de centralizarlos en un solo ecosistema de salud, por lo cual este miércoles 25 de agosto hacen el lanzamiento de su Marketplace de la salud y bienestar en Colombia, lo que marca una nueva etapa para la empresa, que han denominado la versión 2.0 de Sitidoctor.



¿Pero en qué consiste? María José Acuña explica que desde ahora, los usuarios podrán pedir, a través de la aplicación, los medicamentos o adquirir productos de salud, farmacias, fitness, cuidado y belleza, maternidad y bebés, medicina natural, equipamiento médico y pólizas de salud, entre otros.



Por su parte, Ruby Ariza, CEO de Sitidoctor, señala que con este lanzamiento la aplicación “está revolucionando el mercado digital de la salud en Colombia, ya que en esta app los usuarios podrán encontrar en un solo lugar consultas particulares presenciales, ya sean en consultorio, a domicilio (con geolocalización, lo más cercano a su ubicación), consultas por teleorientación, también medicamentos que le hayan recetado al paciente, además de los elementos o equipamiento médico si requiere, planes de salud, exámenes de diagnóstico, es decir toda la oferta en las 8 categorías. El beneficio de navegar por el Triage Virtual donde se le sugerirá a qué médico acudir previo un ‘pre diagnóstico’, desarrollado con tecnología como machine learning inteligencia artificial”.



Estos nuevos desarrollos y evolución de la plataforma también les permitirá a los profesionales de la salud un registro sin costo, para exponen su agenda con su valor de consulta a los usuarios y pacientes con el fin de democratizar la salud en momentos en el que el país más lo requiere.