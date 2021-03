Las cinco aceleradoras más destacadas que operan en Colombia

En Colombia, cada día surge la idea de llevar adelante un emprendimiento. Así lo demuestra en parte el informe de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) quien destacó que en 2019 un 63,8% de colombianos consideraba la creación de una empresa como una elección deseable de carrera y un 58,3% aseguró que existían buenas oportunidades para desarrollar nuevos negocios. Pese a ello, sería difícil el avance y la evolución de esas miles de ‘startups’ sin actores del ecosistema como las incubadoras y las aceleradoras que les permiten consolidarse como verdaderos proyectos empresariales.

Tanto emprendedores independientes como empresarios han llevado adelante propuestas innovadoras para resolver los problemas más grandes de la sociedad, haciendo uso de las nuevas tecnologías y su espíritu emprendedor para desarrollar proyectos de alto impacto.



Ante los constantes cambios que se deben, en parte, a la volatilidad geopolítica, las ‘startups’ en América Latina han tomado un papel preponderante en el crecimiento del país. Algo de ello se puede ver reflejado en las cifras analizadas por el equipo de Investigaciones e Inteligencia de Mercados de Invest in Bogotá que demostró que los emprendimientos de la capital cerraron negocios el año pasado por cerca de US $650 millones.



Pero su avance y desarrollo no se debe sólo al gran ímpetu y tenacidad de sus emprendedores, sino también por los beneficios y rentabilidad que generan actores como las aceleradoras, quienes convencidas del valor que generan estas soluciones en el mercado, logran llevar estos proyectos a otro nivel, para escalarlos y consolidarlos en mercados más rentables y sofisticados.



De esta manera, destacamos el trabajo de las cinco más influyentes y representativas en el país, resaltando que algunas de estas se centran en industrias específicas (‘fintech’, ‘healthtech’, ‘foodtech’, etc), mientras que otras se diferencian por atender segmentos particulares como los corporativos:



1. 500 STARTUPS



Es un reconocido fondo de inversión de etapa temprana de Silicon Valley que ha apoyado a más de 2.600 empresas a nivel mundial y en América Latina, ha colaborado en el desarrollo de más de 200 empresas. Sus logros se deben en gran parte a los 12 programas de aceleración que han sabido llevar adelante en los cuales se han acelerado más de 170 ‘startups’ como Ayenda y Platzi.



En noviembre del año pasado, el presidente Iván Duque, en medio de la inauguración de CEmprende Barranquilla, resaltó la alianza con 500 Startups para apostarle a la formación de aceleradores en el país. En consecuencia, la firma es la encargada de formar y acompañar a las aceleradoras de Colombia en temas de gestión del programa de aceleración y de fondos de capital. De esta manera, se busca impulsar la economía a través de la evolución de las ‘startups’ del país.



2. TORRENEGRA ACCELERATE



Para quienes han visto el programa de televisión de Sony, Shark Tank Colombia, es muy bien conocido el nombre de Alex Torrenegra, quien no solo es uno de los grandes inversores de ‘startups’ en el país, sino que ha desarrollado proyectos tecnológicos como Bunny Inc., uno de los mayores proveedores de servicios creativos del mundo o, Voice123, que es el marketplace global más grande de locución.



Es así como en el 2019 se creó Torrenegra Accelerate: Una aceleradora virtual que rompe con el modelo de aceleración tradicional y busca acompañar a los emprendedores a lo largo de su trayecto. Si bien es una aceleradora joven, se posiciona como una de las grandes programas en el país, gracias a su respaldo y novedosa propuesta de valor 100% remota y con modelos alternativos de ingreso.



3. ESTRATEK



A diferencia de otras aceleradoras, Estratek se destaca porque le apuesta a la aceleración de las ‘startups’ desde los escenarios corporativos. Es decir, esta compañía creó un modelo único en el país en el que se encargan de generar procesos de innovación abierta dentro de las grandes empresas y acelerar, desde allí, ‘startups’ o emprendimientos del ecosistema que puedan ofrecer soluciones a las necesidades o retos estratégicos más complejos de estos corporativos.



La empresa tiene convenios con más de 50 compañías en Latam y más de 30 aliados de entidades de fomento tales como Ruta N, ANDI, Founders Institute, F6S, Startup México, Lean Startup Co., entre otros.



Su modelo basado en acelerar ‘startups’ apalancadas en las capacidades y recursos de grandes corporativos, le ha permitido trabajar de la mano de grandes compañías como Corona, Sodimac, Alpina, Grupo Familia o Grupo Nutresa en la creación y aceleración de más de 25 emprendimientos en el país que, en conjunto, en el 2019, generaron ingresos cercanos a los US $25,8 millones.



Un ejemplo de este modelo es la ‘startup’ Liftit, quienes fueron acelerados en 2017 en la aceleradora de Sodimac-Corona, y hoy tienen una valoración superior a los USD $30 millones.



4. ROCKSTART



Si bien esta empresa se inició en el año 2011 en Ámsterdam siendo una de las primeras aceleradoras de ‘startups’ de Europa, desde hace algunos años ha calado fuertemente en América Latina y especialmente en Colombia.



El año pasado en medio del auge de la pandemia del Covid-19, la compañía lanzó su programa de búsqueda de 10 empresas de etapa temprana y base tecnológica, con el cual ya han logrado apoyar a más de 30 ‘startups’ de seis países distintos y han generado más de 300 empleos directos en el país.



La compañía, que globalmente ha acelerado a más de 200 ‘startups’ en el mundo, tiene alianzas importantes con empresas como Rappi, VentureBeat, Wired y TechCrunch y con su apoyo han logrado sacar adelante ‘startups’ colombianas de renombre en el ecosistema regional como: La Manicurista, Foody, QUEO o enlaU.



5. ENDEAVOR



Endeavor se destaca por ser una de las aceleradoras de larga data en el mercado, quienes desde sus inicios han buscado asesorar y potenciar emprendimientos para que se transformen en empresas de alto impacto que ayuden en el desarrollo y crecimiento de la economía en Colombia.



De esta manera, gracias a su amplia red global de mentores y aliados, han hecho parte del desarrollo de grandes compañías como: Bodytech, Rappi, On Vacation o Sístole; o de emporios en el sector alimenticio como: Home Burgers, Chef Burger, Merqueo, entre otros.



Además, se destaca por realizar cada año el Endeavor Campus Week, una semana en la que los emprendedores pueden acceder a expertos del ecosistema de emprendimiento y miembros de la Red Endeavor Colombia en el que reciben consejos, herramientas y metodologías que les ayudan a enfrentar los desafíos para sus empresas.