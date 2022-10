Littio, el secreto de la app que democratiza el ahorro en dólares

De acuerdo con Luis Huertas, CEO y cofundador de Littio, la tecnología se ha convertido en una herramienta primordial para abrir nuevas oportunidades financieras como, por ejemplo, el ahorro en dólares digitales. Huertas explica en qué trabaja esta plataforma y de sus planes en el país y en la región.

¿De qué se trata la plataforma?



Littio es una aplicación que le permite a las personas ahorrar y acceder a servicios financieros en dólares. Esta iniciativa nació luego de que mis socios y yo viéramos una necesidad en el mercado local y en Latinoamérica para ahorrar en la divisa estadounidense.



Y es que si bien la realidad es que hay una devaluación del peso ,muchas personas en la región no tienen los recursos necesarios para abrir cuentas en el extranjero y proteger sus ahorros de esta.



Cuando identificamos ese dolor nos pusimos a trabajar en esta plataforma que lanzamos en febrero de este año.



¿Cómo pueden ahorrar los usuarios?



Littio, específicamente, es una cuenta digital en donde las personas pueden ahorrar en dólares digitales (USDC) y tenerlos disponibles para enviarlos a la cuenta bancaria del usuario u otras cuentas. Es así como tener esta plataforma es tan sencillo como descargar la app, registrarse y tener automáticamente la opción de recargar la cuenta. Es importante destacar el componente tecnológico que tiene la plataforma.



¿Qué quiere decir dólar digital?



Es el componente tecnológico. Hace algunos años en los Estados Unidos se inventaron, a través de la tecnología de blockchain, las monedas estables, que valen lo mismo que un dólar americano, siempre. La innovación de los últimos años ha sido esa, crear una moneda que tenga el mismo valor del dólar. Es decir, si el usuario tiene un dólar digital tendrá un dólar americano.



¿Cómo los usuarios, pueden sacar sus ahorros? ¿Actualmente tienen convenios con bancos?



Por ejemplo, si el usuario tiene dinero en su cuenta personal y dice que quiere ahorrar este mes $500.000 pero en dólares, lo que debe hacer es entrar a la aplicación y hacer una recarga por ese valor y esos pesos se transforman en dólares digitales.

Al momento de retirar el ahorro, el usuario deberá entrar a la plataforma meterse al botón retirar, seleccionar la cuenta de banco a donde quiere dirigir el dinero y pasar ese ahorro.

Luis Huertas CEO- Christian Knudsen CGO- Iván Torroledo COO Littio

¿Esas transacciones tiene un costo para los clientes? ¿Los usuarios tienen un monto especifico para ahorrar?



Littio no tiene una cuota de manejo o algo por el estilo. Lo que sí existe son costos transaccionales.



Ahora bien no tenemos limites, en nuestra plataforma los usuarios pueden ahorrar desde un dólar en adelante. Es un producto para cualquier rango de ahorro.

Hay que destacar que tecnológicamente hay un avance muy importante porque las personas con solo un clic pueden hacer un ahorro en dólares y luego transformarlos en pesos.



Lo que buscamos es cerrar esa brecha de que para tener una cuenta en dólares toca tener US$100.000, buscamos que sea fácil ese proceso.



¿Cuántos usuarios activos tienen en la plataforma?



Ya hemos cruzado la barrera de los 45.000 usuarios activos, es decir que al menos tiene un dólar ahorrado en Littio.



¿Hacen presencia en otros países de la región?



Actualmente tenemos operación en Colombia, México y Argentina.



La seguridad es un factor que buscan los usuarios, ¿cómo garantizan que el dinero de los usuarios no se pierda?



La seguridad tiene que tener dos componentes importantes: el primero es la seguridad que gira entorno a la plataforma y cómo los usuarios tienen el control para realizar sus transacciones. En este frente hemos invertido mucho en seguridad.



El segundo componente es la legitimidad de los dólares digitales como una moneda que está respaldada por el dólar estadounidense. Para poner en contexto a los usuarios.

Hay una empresa en los Estados Unidos que se llama Circle que fue la que inventó el dólar digital (USDC) y que es vigilada y regulada, es así como mientras exista un dólar digital se garantiza que exista un dólar americano en un banco, lo que ofrece una total seguridad.



Es de destacar que Littio no tiene control sobre los fondos, ya que los usuarios tienen completa autonomía de moverlos directamente a través de la aplicación.



¿Qué planes trae la compañía para los próximos meses y el 2023?



Nuestro objetivo es poder abrir y democratizar el acceso a una moneda fuerte. Ya hay tecnología disponible en el mercado para armar ese puente para que los colombianos y los latinoamericanos puedan tener acceso a productos financieros en dólares.



A final de este año, la meta es estar cerca a los 200.000 usuarios y consolidar nuestra operación tanto en Colombia, México y Argentina. Frente al 2023, el plan es expandir nuestro servicio de tarjeta débito en Argentina y México.



Entonces la meta no solo es ayudarle a los usuarios a que puedan tener sus ahorros en dólares, sino que además puedan consumir con esa tarjeta alrededor del mundo.



¿Para esto firmaron un acuerdo con alguna empresa?



De hecho firmamos un acuerdo directo con Mastercard global.

Hay que destacar que nosotros no somos un banco y no estamos regulados por la Superfinanciera, estamos regulados por la SuperSociedades, dado que la forma en que funciona nuestra operación no nos categoriza como bancos, específicamente porque las monedas estables USDC en Colombia no son consideradas una moneda, sino un activo digital y los activos digitales no están regulados por la Superfinanciera.

JOHANA LORDUY